Todavía no hemos terminado de paladear os estrenos otoñales de las cadenas de televisión norteamericanas y ya comienzan a llegar a las pequeñas pantallas los estrenos de la midseason, de la media temporada. Si bien es cierto que cada año comienza antes y que ya no hace falta esperar hasta enero para ver como las cadenas apuntalan sus programaciones en enero, esto también supone un riesgo a la hora de afrontar un mes tan complejo televisivamente como es el mes de diciembre. También es cierto que son varias las series que fueron estrenadas en la media temporada, como Anatomía de Grey o Buffy, cazavampiros y que se cinvirtieron en todo un éxito.

HBO ya ha lanzado uno de los varios estrenos que tiene preparado para esta época, en la que, a la vista de su calendario, parece situar todos sus platos fuertes de la temporada, entre estrenos y regresos. De los regresos hablaré la próxima semana, aquí van las producciones más interesantes con las que la tibia temporada 2013-2014 pretende levantar el vuelo.

- Getting On. HBO. Estrenada el 24 de noviembre. De la mano de los creadores de Big Love, Mark V. Olsen y Will Scheffer, llega a la cadena de cable esta adaptación de una serie británica (sí, otra) que se centra en el día a día de los médicos y enfermeras de un centro de atención prolongada de mujeres de un hospital de Long Beach.

Sensación Previa: No sé, pereza, quizá.

- Mob City. TNT. Estreno el 4 de diciembre. Una de las series más esperadas de la temporada es la nueva producción de Frank Darabont, basada en el libro homónimo que transcurre en los años 40 y 50 en Estados Unidos, y trata de reflejar la relación entre la policia y el crimen organizado de Los Ángeles. Miniserie de seis episodios (que se emitirán de dos en dos) que contará en el reparto con Neal McDonough, Milo Ventimiglia o los exThe Walking Dead Jeffrey DeMunn y Jon Berthal.

Sensación Previa: Mu-chas ga-nas.

- True Detective. HBO. Estreno el 12 de enero. Otra de las más esperadas, en este caso por los dos actores que componen el reparto principal, los cinematográficos Matthew McConaughey (que en los próximos meses estará hasta en la sopa) y Woody Harrelson. La trama narra las consecuencias que tiene en ambos personajes, los detectives Rust Cohle y Martin Hart, la búsqueda durante 17 años de un asesino en serie en Louisiana.

Sensación Previa: Muchas más ga-nas.

- Intelligence: CBS. Estreno 13 de enero. Josh Holloway (Perdidos) Meghan Ory (Érase una vez) y Marg Helgenberger (CSI) protagonizan esta serie de carácter futurista en la que el comando cibernético de los Estados Unidos ha creado una unidad en torno un agente, Holloway, que tiene un microchip implantado en el cerebro, lo que le permite acceder a todo el espectro electromagnético.

Sensación Previa: Entre miedo y pereza.

- Looking. HBO. Estreno 19 de enero. La que muchos califican como hermana gay de Girls, llegará a las pantallas precedida de una gran expectación. La serie dirigida por Andrew Haigh se centra en el día a día de tres amigos homosexuales que viven en San Francisco, un diseñador de videojuegos, un aspirante a artista y un hombre de mediana edad que ve como la relación que tanto ansía nunca llega.

Sensación Previa: Curiosidad, y ganas de que me guste más que su “hermana gemela”.

- Crisis. NBC. Estreno 3 de febrero. Con el regreso de Gillian Anderson a la televisión norteamericana, esta producción creada por Rand Ravich ha sido noticia en los últimos días ya que la cadena ga detenido la producción para “afinar” la trama de la serie y volver a rodar algunas tomas de episodios ya terminados. Con este panorama poco prometedor decir que la serie se centra en en la historia de un agente de los servicios de contraespionaje estadounidense que en su primer día de trabajo se ve involucrado en una crisis internacional.

Sensación Previa: Tras las últimas noticias soy poco optimista.

- Resurrection. ABC. Estreno 9 de marzo. Otro remake de una serie europea, en este caso de la existosa producción francesa Les Revenants. Omar Epps (House) y Samaire Armstrong (The O.C) encabezan el extenso reparto de esta serie que tiene como argumento el regreso a la vida de los fallecidos de una localidad de Missouri, Arcadia, y de cómo cambian las vidas de los series queridos que hace tiempo lloraron sus muertes.

Sensación Previa: Pues ya veremos….