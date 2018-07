Ébola y sanidad

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Juan: Estuve ayer un rato viendo el debate de los #PGE2015, políticos de Convergencia debatiendo en el atril los del año entrante a la vez que se es voluntario para contar cuentos el 9 de noviembre. ¿Se puede ser mas incoherente?



CORRUPCIÓN



ANGEL: Es deprimente después de estar 21 dias sin noticias de España (en Australia) volver para comprobar que nada cambia (Acebes, Rato, Pujol investigado, Fernández Villa, etc) Las palabras de Quino (en la previa a los Principe de Asturias) son lapidarias: "espero que estos niños no sean los corruptos del mañana.

MARIA: ¿Dónde está el plan anticorrupción del gobierno? Yo no lo veo y les sugiero que comiencen por ellos mismos.



MÁS:Agustín: quería expresar mi más profunda indignación y desmoralización por lo que está pasando ahora con Acebes y con Rato, que yo creía que eran buenos políticos. Primero lo de la Caja B, que es todo lo contrario a lo que hago yo con mi empresa, cosa que creo que voy a cambiar ya que si mis referentes políticos defraudan, por qué yo no voy a defraudar. También tenemos lo de Bankia, que después de las tarjetas negras a mí me deniegan un préstamo de 30.000 euros para la compra de 2 furgonetas y no tener que despedir a 2 operarios por no tener vehiculos para que trabajen.



TERESA ROMERO



JUAN: Totalmente satisfecho de la curación de Teresa, de su labor y dedicación, de todo el personal sanitario. YA SOLO FALTA LA DIMISION DEL BOCAZAS DEL CONSEJERO DE SANIDAD



Otro: Por fortuna, la auxiliar Teresa ha vencido al ébola, y una vez que se recupere del todo, tendrá que enfrentarse al post ébola, es decir, a toda la maquinaria mediática que le van a ofrecer el oro y el moro televisivo: platós, tertulias, entrevistas en exclusivas y hasta portadas de Interviú. Querrán que se convierta en una bala para disparar al Gobierno. Su marido, fruto del aburrimiento por la cuarentena, parece haber aceptado ya ese papel. Veremos qué hará Teresa, a la cual le felicito por su fortaleza.



INMA: Nadie discute la profesionalidad del personal que ha atendido a la enferma de Ébola ni la eficiencia de la Sanidad Pública, pero es evidente que en este caso se cometieron fallos en los protocolos que fueron la causa de este contagio, por no hablar de la actuación impresentable del consejero de Sanidad madrileño, que culpó descaradamente a Teresa e inexplicablemente a día de hoy sigue en su puesto.



AURORA: El sistema nacional de salud - que no el madrileño- por supuesto que es magnífico, pero gracias exclusivamente a los profesionales sanitarios que amortiguan de cara al paciente, las nefastas políticas de la Administración. O sea, que jamás se pongan medallas los políticos de esto, que es a pesar de ellos, que los profesionales lo están salvando, y no creo que dure mucho, por muy buena voluntad que tengan, si la Admón no rectifica y apuesta por la Sanidad Pública y por dotarla



NICOLÁS: Soy Medico del servicio de salud público de Andalucía y quisiera decirles que los Médicos y Enfermeros nunca hemos dudado del Sistema de Salud Pública y creo que los demás compañeros del resto de España llevamos meses leyendo y estudiando sobre el Ebola y siguiendo todas las informaciones de África, El problema han sido los gestores políticos del SNS y de los Servicios autonómicos que NO ponen los recursos adecuados a nuestra disposición para no gastar. Los EPI o trajes que nos ponen en Andalucía son los que sobraron de la gripe A que no sirven para el Ebola y los cursos de formación o no existen o son los de la señorita pepis



PEPE: como médico nunca he visto a nadie con un fallo multiorgánico salvarse por sí solo con una botella de agua. Quisiera saber cuántos de ese 20% que dice que se han salvado en África sin tratamiento han salido de un fallo multiorgánico con una botella de agua.



JUAN: En África, el 20% de infectados por ébola, se curan sin tratamiento. En España, de momento, se ha curado un 33% (uno de tres contagiados).



PETROLEO EN MARRUECOS



MANUEL: ¿Ya sabemos el tipo de petróleo que han encontrado? ¿Os imagináis que ahora lo analizaran y no valiera para consumo como les ha pasado ya tantas veces? Esperemos a ver qué tipo de petróleo es. Quizás sea malo