No sé por dónde empezar, aunque es cierto que se ha desconvocado la huelga del personal de tierra de Iberia esta semana, aunque sólo ha sido un aplazamiento hasta pasadas las fiestas, salvo que impere el sentido común y se busquen razones que no faltan para llegar a un entente con la empresa y no seguir poniendo en riesgo la nómina de más de 20.000 empleados.