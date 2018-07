DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO….

Y es que los ecologistas han presentado ya más de 12 recursos de alzada contra este tipo de autorizaciones, porque dicen que no se vigila a los paranyers para que la caza, o mejor dicho captura, sea selectiva y no masiva. La decisión del consell suspende los permisos hasta que la Comisión Europea, máximo órgano medioambiental de la Unión Europea, se pronuncie sobre la viabilidad de los permisos de caza concedidos hasta ahora.

Los paranyers de Castellón ya se han puesto en contacto con el comité científico europeo para hacer fuerza juntos y conseguir así el visto bueno ante Europa, que por cierto, todavía no se ha pronunciado. El punto de controversia es determinar si esta modalidad de caza es masiva, como sostienen sus detractores, o selectiva, como mantienen sus defensores. No obstante, el presidente de la Asociación de Paranyers de la Comunitat Valenciana, APAVAL, asegura que detrás de esta suspensión “hay intereses ocultos” en que no perdure esta modalidad que mezcla historia y tradición en las comarcas de nuestra provincia.

Cierto es que el parany científico tiene claramente cabida dentro de los parámetros de las cazas tradicionales que sí se permiten en Francia o en Italia, pero una vez más, el estricto cumplimiento de la ley queda en manos de los cazadores. Hoy pagan justos por pecadores, porque al parany no lo han matado los ecologistas, sino los mismos paranyers que durante años se sirvieron del casete para cazar más, olvidando el reclamo tradicional, y muchos se burlaron de la protección de las aves insectívoras y se jactaron mientras comían “pajaritos”, esos fueron los que lo dilapidaron, ahora enmendar la plana, es muy difícil.