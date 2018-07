La detective y el 'News of the World'

La agente April Casburn tiene 53 años, es natural de Essex, y pertenecía a la Unidad Antiterrorista de Scotland Yard. Dirigía la división de financiación de grupos terroristas. El 11 de septiembre de 2010 llamó al 'News of the World' y contactó con el periodista Tim Wood, ofreciendose para facilitar información confidencial sobre la reapertura de la investigación por las escuchas ilegales de los periodistas del diario de Murdoch, la 'Operación Weeting' iniciada en enero de 2010.

Hoy ha sido declarada culpable de algo así como "mala conducta en un cargo público". Es la primera culpable dentro de la 'Operación Elveden', un apéndice que se ramifica de esa primera investigación de escuchas y se abre como consecuencia de la documentación aportada por News International. Es una oepración dedicada a los casos de sobornos y pagos por información de la que hay más de una veintena de implicados con cargos.

Tras la vista ha comparecido un colega suyo, éste del grupo de los honrados. el detective jefe Gordon Briggs. "Es totalmente inaceptable para un oficial del cuerpo de policía desvelar información confidencial de una investigación policial abierta a los periodistas para el beneficio propio. Haciéndolo defrauda a la gente y desprestigia al resto de honrados colegas. Actuar de esa manera supone una grave afrenta a la confianza pública. Espero que el veredicto de hoy demuestre nuestro compromiso en erradicar este tipo de corrupción y demuestre que operaciones de este tipo no van a ser toleradas por la Policía Metropolitana".

Dice la Policía Metropolitana en un comunicado que "si bien es cierto que en ocasiones está justificado hacer de dominio público una información en el marco de una investigación en curso, esta vez -definitivamente- no lo era".

La Fiscalía reconoce que el tabloide de Murdoch no publicó ninguna información derivada de la llamada de la detective Casburn y que tampoco hay constancia de ningún intercambio de dinero, pero la intención de la detective buscó "socavar una investigación delicada al más alto nivel".

La acusada ha negado los cargos que se le imputan y ha sido puesta en libertad bajo fianza a la espera de la sentencia a la que tendrá que hacer frente en las próximas semanas.