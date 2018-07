La administración evita pagar una indemnización de 200 mil euros a la empresa adjudicataria, que podría reclamar los daños y perjuicios si se cambiara un proceso que ha seguido todos los cauces legales. El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría asegura que si se cambiara la ubicación del proyecto esto le costaría, además, a la ciudadanía de Borriol un retraso de cuatro años más en la construcción de su depuradora, una obra a todas luces urgente y fundamental para el municipio.

El presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Javier Moliner, comparecía ayer por voluntad propia en el pleno, aclaraba que mantiene como diputados a Francisco Martínez y al alcalde de Borriol, Adelino Santamaría. En “petit comité” Moliner ha reconocido que en este asunto de la depuradora de Borriol, Adelino Santamaría ha actuado en calidad de alcalde y no en calidad de diputado. Con los estatutos en la mano, Moliner puede apartar de la vicepresidencia al alcalde de Vall d´Alba, quitarle también los cargos de confianza, pero no puede quitarle el acta de diputado.

Y en cuanto al alcalde de Borriol, Adelino Santamaría asegura que se dejará en breve la alcaldía, no por dimisión, sino por jubilación. La próxima semana se celebrará un pleno extraordinario en Borriol para aprobar la expropiación de los terrenos de la depuradora. Adelino asegura que hasta que no deje resulto todo este asunto de la depuradora de Borriol, no piensa jubilarse y ha asegurado que el ayuntamiento apoyo de lleno que se abra una comisión de investigación en el ayuntamiento de Borriol para aclarar cómo ha sido este proceso de la “depuradora de la discordia”.