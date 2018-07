CURSO ESCOLAR, CURSO POLITICO, CURSO DE LA VIDA

La vuelta de las vacaciones de agosto ha estado marcada este año por un inicio de curso escolar adelantado a la primera semana de septiembre. La gran mayoría ha puesto el grito en el cielo, quizá porque les ha pillado el toro sin los libros y el material escolar comprado, quizá porque en sus planes tenían la costumbre de alargar la temporada en Benicassim y, con toda seguridad, porque los humanos somos animales de costumbres y cualquier cambio nos escuece. No obstante, el cambio nos puede hacer una sugerencia entre líneas, un examen de conciencia al que nos podríamos someter todos: ¿somos productivos en España?. Cierto que tendríamos muchas dudas para contestar y quizá los primeros que sembrarían sospecha de duda serían los propios políticos cuyo curso parlamentario tiene unas largas vacaciones, en cuyo boletín de notas las faltas de asistencia no se penalizan y no hay mecanismo que controle su productividad.Con la vuelta a la rutina, vuelve el taladro político, más sabiendo que éste es un curso escolar con exámenes finales en las urnas, cosa que solo les ocurre cada cuatro años. Este año será divertido para el espectador, veremos cómo se echan coces e intentan hacer los deberes que no hicieron durante los últimos años, y como los malos estudiantes, se darán el atracón final para aparentar que han hecho mucho.En Castellón las formaciones políticas han empezado la guardia con el adelanto de curso escolar y con la mejor de las sonrisas, pero con estrategias ya muy manidas que difícilmente conseguirán ilusionar a un electorado muy maleado por una mala gestión que, al contrario de lo que sería lógico, estamos pagando en el curso de nuestra vida todos los que nada nos llevamos.