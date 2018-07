Cuatro series imprescindibles

- Orange Is The New Black. La serie de Netflix creada por Jenji Kojhan y basada en el libro homónimo de Piper Kerman, llegó a Netflix el 11 de julio de 2013. Este año se han adelantado un poco, y ya son muchos los que han podido disfrutar de la segunda temporada de esta interesante producción a medio camino entre la comedia y el drama centrada en la estancia de Piper Kerman en la cárcel. Precisamente el lugar en el que esta joven cumple condena es uno de los mayores atractivos de la serie, ya que permite al espectador disfrutar de personajes e historias muy diferentes que raramente podrían confluir en otras tramas. Otro es el magnífico trabajo que han llevado a cabo las mujeres que prácticamente copan su reparto, muchas de ellas desconocidas, y que las sitúa en varias quinielas para los próximos galardones televisivos.

- Masters Of Sex. Otra que acelera su regreso, y los fans lo celebramos, es la serie de Michelle Ashford inspirada en las vidas del Doctor William Masters y Virginia E. Johnson. Emitida por Showtime el pasado otoño, Masters Of Sex regresará con su segunda temporada el próximo 13 de julio, cuando aún no ha competido por los Emmys por su primera entrega. Con Michael Sheen y Lizzy Caplan al frente del reparto, la serie comienza en 1958, cuando William Masters ocupa sus horas libres en investigar el comportamiento sexual humano y la maravillosa Virginia se cruza en su vida. La valentía de ella y la tozudez de él los llevarán a luchar contra los prejucios y los sentimientos, tratando de escribir una nueva página en la historia de la medicina. Masters Of Sex fue una de las gratas sorpresas del comienzo de la temporada 2013-2014, tanto por la calidad de la producción, como por las grandes interpretaciones de sus actores, entre los que creo que merece mención especial el trabajo de Caplan.

- True Detective. Apenas terminaba el mes de enero y ya eran muchos los que hablaban de esta producción como una de las series del año. Y eso que se estrenó el día 12. Protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson True Detective ha sido uno de los grandes acontecimientos televisivos del 2014. El interés que ha despertado es tal que rara es la semana en la que no se especula con los protagonistas de la segunda entrega, temporada que por cierto aún no ha confirmado la HBO. Pero es que el atractivo de la historia de Hart y Rust, una pareja de detectives que se enfrenta a un caso que marca el resto de sus vidas ha sido, como la serie en si misma, un fenómeno extraordinario, y como tal, la expectación quizá sobredimensionada.

- Fargo. La producción estrenada por FX el 15 de abril tenía en contra la pesada losa de estar a la atura de la película homónima que en 1996 enamoró a millones de espectadores. Ahora que ya hemos disfrutado de los diez episodios creados por Noah Hawley, que adaptaban libremente el argumento del largometraje, podemos decir que el desafío se ha superado, y quizá con creces. No soy especialmente “coeniana” y de Fargo película no guardo un recuerdo extraordinario. Pero he disfrutado como la que más con la historia del sorprendente Lester Nygaard y el despiadado Lorne Malvo, la de la buena de Molly y el simple Gus, la de Benidji y Duluth. Y qué interpretaciones las de Martin Freeman y Billy Bob Thorton, qué descubrimiento el de Allison Tolman y qué suerte que los fans televisivos hayan podido reconciliarse con Colin Hanks tras su controvertido trabajo en Dexter.