La cobertura televisiva de los Juegos, entorpecida por Twitter

El Comité Olímpico Internacional ha pedido a los asistentes a las diferentes competiciones que están teniendo lugar en Londres 2012 que no abusen de Twitter. La afluencia de mensajes procedentes del site de microblogging, así como otros servicios a los que se acceden desde móviles, está causando problemas a la cobertura televisiva del evento.

El pasado sábado, durante la carrera ciclista, los encargados de comentar oficialmente la competición fueron incapaces de contar a los asistentes la situación de los corredores en cabeza. No estaban recibiendo los datos de localización procedentes de GPS que llevan incorporados los participantes.

Molestos por la falta de información, algunos de los espectadores de la carrera publicaron en Twitter sus quejas contribuyendo, sin darse cuenta, a esa falta de información que criticaban. El problema, según ha dicho un portavoz del Comité Olímpico Internacional, es la saturación de las redes, causada por la gran cantidad de personas que tuitean y suben fotografías o vídeos a Internet.

Desde la organización que gestiona los Juegos Olímpicos señalan que resulta oportuno contenerse a la hora de publicar mensajes en Internet. No quieren decir a la gente que no lo haga pero sí que se modere para evitar problemas como los ocurridos el sábado. “Si no es un mensaje urgente, uno muy urgente, por favor tómenselo con calma”, ha dicho un portavoz del Comité.

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 son los primeros que están expuestos a la explosión de Internet en los teléfonos móviles, que aún estaba en ciernes en Pekín 2008. Para cubrir las necesidades, el proveedor oficial de red de los Juegos, BT, ha desplegado cuatro veces la capacidad que se vio en las anteriores Olimpiadas, kilómetros de cable que llegarían desde la capital del Reino Unido hasta Nueva York si se extendieran.