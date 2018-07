Cierta mejora...

La medida de Fomento que saltó (el jueves) a la palestra se interpretó y se encabezó en los medios de mil maneras, de esa noticia cuya responsable es Dª Ana Pastor, ya estábamos avisados del tema de la revisión de la rentabilidad o no rentabilidad en materia de aeropuertos estaba sobre la mesa, (más claro imposible) pasa por ajustar horarios de aquellos que no reciban una cifra superior de medio millón de pasajeros al año, eso o buscamos más pasajeros supongo Como suponíamos que el ejecutivo de Turismo comandado por el Ministro Soria no se plantearía subir al IVA al turismo para evitar una catástrofe a la única Industria capaz de crecer en nuestro país. Porque aunque el Sr. Manuel Butler nos razone “que el Turismo español debe basar su fortaleza en la diferenciación y no el precio, la competividad está que trina, y no se puede sacar donde no hay, otra cosas es que debemos hacer la cosas bien apostando por una buena calidad precio, aunque ahí estemos pidiendo un esfuerzo a nuestros empresarios, que saben de sobra que ahora son tiempos de fidelizar más que nunca a base de calidad a los viajeros que lleguen a nuestro país, además de los propios claro está. Vamos que no se le debe tocar al turismo ni un pelo, ni un punto quiero decir aunque de eso hablaremos pasado el verano.



Una buena noticia que también nos incumbe a todos, y que vine de la mano de Fomento es la posible aportación de 2.200 millones de € procedentes de la UE, para infraestructuras, a que de esta vez llega el AVE a Galicia, y se salvan los tramos que faltan de Valencia a Castellón, de Málaga a Granada, y de Barcelona a la frontera con Francia, étc., de momento Renfe ya empieza a vender el TGV de Figueras.



Y no hablemos más de subidas, que hoy día uno de julio tenemos unas cuantas, tengamos esperanza ya que ahora que se ha demostrado que tenemos autoestima y posibilidades de que se nos respete en el resto de Europa estamos mas cerca de salir del camino equivocado que heredamos y de iniciar la ruta que nos lleve a la paulatina recuperación.