Canciones sobre oro

10 historias 10 canciones 217

Ennio Morricone - The Ecstasy Of Gold

1) Neil Young - Heart Of Gold

2) Kanye West y Jaimie Foxx - Gold Digger

3) The Cat Empire - Brighter Than Gold

4) Ron Sexsmith y Chirs Martin - Gold In Them Hills

5) Dire Straits - Love Over Gold

6) Spandau Ballet - Gold

7) The Black Keys - Gold On The Ceiling

8) Fleetwood Mac - Gold Dust Woman

9) The Stone Roses - Fools Gold

10) Sting - Fields Of Gold

