Las canciones más frikis nominadas a los Oscar

10 historias 10 canciones 261

con la colaboración Mafalda González

1) Verna Felton - Bibbidi-Bobbidi-Boo (Cinderella, 1950)

2) Nat King Cole y Stubby Kaye - The Ballad Of Cat Ballou (Cat Ballou, 1965)

3) Rex Harrison - Talk To The Animals (Doctor Dolittle, 1967)

4) Levi Stubbs - Mean Green Mother From Outer Space (Little Shop Of Horrors, 1986)

5) Meryl Streep - I'M Checkin Out (Postcards From Heaven, 1990)

6) Antonio Banderas - Bella María de Mi Corazón (The Mambo Kings, 1992)

7) Trey Parker y Mark Shaiman - Blame Canada (South Park, 1999)

8) Caetano Veloso y Lila Downs - Burn It Blue (Frida, 2002)

9) Jorge Drexler - Al Otro Lado del Rio (Diarios de Motocicleta, 2004)

10) Three Six Mafia - It's Hard Out There For A Pmp (Hustle and Flow, 2005)

-Bonus Track-

Tegan and Sara - Everything Is Awesome (Lego Movie, 2014)

