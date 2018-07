Las canciones de Marc Bernabé

10 historias 10 canciones 219

con la colaboración de Marc Bernabé

1 ) ¿Dime una canción que te recuerde a tus padres?

The Beatles - She loves you

2) ¿Cuál es el primer disco que te compraste?

'Smash' de The Offspring (canción Self Steem)

3) ¿Una canción que escuchases en tu adolescencia?

Metallica - Enter Sandman

4) ¿Qué canción definiría tus años de estudiante en Osaka?

L'Arc en ciel - Driver's High

5) ¿Cuál es el mejor concierto al que has ido?

The Back Horn en Tokyio, 2010 (Canción Requiem)

6) ¿Qué canción asocias o te recuerda a tu hija?

Idina Menzel - Let It Go (BSO Frozen)

7) ¿Qué canción de una serie de anime es tu favorita?

Yoko Takahashi - Zankoku na tenshi no These (BSO Neon Genesis Evangelion)

8) ¿Una canción que asocies a la persona a la que amas?

Spitz - Cherry

9) ¿Cúal es tu grupo/artista de música japones favorito?

Tokyo Incidentes - Atarashii Bunmei Kaika

10) ¿Dime una canción actual que te guste?

Linked Horizon - Guren No Yumiya (BSO Shingeki no kyojin)

