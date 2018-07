Canciones sobre jazz

Explicar y estudiar la música jazz en una hora de programa sería imposible por eso nuestro porgrama de jazz tiene un enfoque diferente. Vamos a escuchar algunas de las mejores canciones de la música con la palabra jazz, algunas si serán de ese estilo pero la mayoría no tendrán nada que ver, desde AC/DC a The Clash pasando por Leonard Cohen o Queen.

10 historias 10 canciones 215

1) Bing Crosby and Louis Armstrong - Now You Has Jazz

2) Rita Chivera - All That Jazz (musical Chicago)

3) The Fratellis - Acid Jazz Singer

4) Leonard Cohen - Jazz Police

5) AC/DC - House Of Jazz

6) The Clash - Jimmy Jazz

7) Julie Andrews - Le Jazz Hot (musical Victor Victoria)

8) Ron Sexsmith - Jazz At The Bookstore

9) A Tribe Called Quest - Jazz

10) Queen - More Of That Jazz

- Bonus Track -

Los Aristogatos - Todos quieren ser gatos jazz