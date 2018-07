Canciones sobre Halloween

10 historias 10 canciones 205

con la colaboración de Julio Fuertes de La parada de los monstruos

-Danny Elfman - This Is Halloween-

1) Disney - The Headless Horseman

2) Alice Cooper - Feed My Frankenstein

3) The Cramps - Human Fly

4) Queens Of The Stone Age - Burn The Witch

5) Annie Lennox - Love Song For A Vampire

6) The Cure - Lullaby

7) Harry Belafonte - Zombie Jamboree

8) Warren Zevon - Werewolves of London

9) Iron Maiden - The Number Of The Beast

10) Ramones - Pet Semetary

