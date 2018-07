Canciones para despertarse

10 historias 10 canciones 201

1) Sonny and Cher - I Got You Babe

2) The Boo Radleys - Wake Up Boo

3) Hombres G - Voy a pasarmelo bien

4) Norah Jones - Sunrise

5) Arcade Fire - Wake Up

6) U2 - Beautiful Day

7) Wham¡ - Wake Me Up Before You Go-Go

8) Tequila - Salta

9) Steve Harley & Cockney Rebel - Make Me Smile

10) Avicii - Wake Me Up

- Bonus Track -

Hello Dolly - Put On Your Sunday Clothes