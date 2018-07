Las cadenas de televisión se visten de gala

Las mediciones se llevan a cabo en cuatro etapas distintas, noviembre para las series nuevas, febrero para las series de midseason, mayo para los finales de temporada y junio para los realitys. Y por eso, desde el pasado viernes y hasta el próximo día 30 las series tienen previsto vestir sus mejores galas, esforzarse con sus tramas y tener a actores invitados de renombre que animen a los espectadores a encender el televisor y por ende a las empresas a anunciar sus productos. En la programación de la noche del lunes algunas series ya comenzaron a dar muestras de la “temporada Sweeps” en la que nos encontramos. Así por ejemplo, Sleepy Hollow, Castle y The Blacklist contaron con actores invitados de renombre, que sin duda aportan cierto interés añadido a la producción. Mientras que John Noble debutaba, después de un parón de dos semanas, en la serie del héroe militar que viaja en el tiempo, Robert Sean Leonard, ex compañero de Hugh Laurie en House, era la estrella invitada en el capítulo de otra de las sensaciones de la temporada, The Blacklist. Por su parte, Joelle Carter, a la que hemos podido ver en Justified: La Ley de Raylan hacía lo propio en Castle.

Precisamente esta noche el protagonista de la serie de FX, que regresará en 2014, Timothy Olyphant, será el actor invitado en la comedia de Mindy Kaling, The Mindy Project. En otra comedia de FOX, Brooklyn Nine Nine, el elegido será el cantante de hip hop y actor Kid Cudi, al que no veíamos en la pequeña pantalla desde la fallida How To Make It In América. La semana que viene, el elegido para participar en la comedia en torno a los policías neoyorquinos será el cómico Patton Oswalt, al que la pasada temporada también vimos en Justified: La Ley de Raylan. Mañana la nostalgia se apoderará de la interminable CSI, con una involuntaria, o no, reunión de Regreso al Futuro donde Finn, el personaje interpretado por Elisabeth Shue trabajará junto a Lea Thompson, que en la trilogía interpretaba a la madre de Marty McFly.

Y hablando de Michael J. Fox, el jueves el atractivo de su recién estrenada comedia The Michael J. Fox Show, residirá en la entrevista que realizará al gobernador de de Nueva Jersey, Chris Christie, en un nuevo cameo televisivo que añadir a la ya de por sí larga lista de políticos-actores. Por su parte el mítico Bob Newhart regresará a The Big Bang Theory interpretando al Professsor Proton, un papel que le sirvió para hacerse con el único Emmy de su carrera, como actor invitado. Para terminar con la semana, el domingo se producirá otro retorno, en este caso en la serie de la CBS, The Good Wife. Será Nathan Lane, como Clarke Hayden, el que retornará al drama de los King, en esta ocasión para poner orden en la aventura de Cary y Alicia.

En las próximas semanas, ademas de los artistas invitados está previsto que lleguen a las parrillas televisivas nuevas series o temporadas. En FOX tiran la casa por la ventanas y el próximo día 15 retornará una de las familias más adorables de la televisión, los Chance, protagonistas de Raising Hope que además contarán con la presencia del siempre interesante Jeffrey Tambor. Además, el domingo 17 de noviembre estrenarán una de las series más esperadas de la temporada, Almost Human, con el nombre de J.J Abrams escondido entre el elenco responsable de la producción, que regresará el lunes 18 con el segundo episodio. Todo sea por la dichosa audiencia.