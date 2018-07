Breaking Bad, Behind The Candelabra y Brooklyn Nine Nine, las series de la noche

Los premios en el apartado de televisión comenzaron con la categoría de mejor miniserie o tv movie, donde “Behind The Candelabra” se imponía a sus contrincantes sin sorpresas. Una algo confusa Jacqueline Bisset se hizo con el premio a la mejor actriz secundaria de miniserie por su trabajo en “Dancing On The Edge” mientras que el de actriz principal fue para Elisabeth Moss por su papel en la miniserie “Top Of The Lake”.

Bryan Cranston fue el siguiente en subir al escenario, premiado por su trabajo en la última temporada de “Breaking Bad” y sin tiempo de volver a su mesa, regresó para acompañar a sus compañeros, que acudían a recoger el merecido reconocimiento a la mejor serie dramática. Tanto el actor como el director señalaron el bonito broche de oro que el premio era para la el final de la producción, aunque Gilligan cedió el micrófono a Aaron Paul, que lo agradeció con la expresión que parece que deberá repetir el resto de su vida “yeah, bitch!”. Tristemente, no pudo volver a subir al escenario, ya que el premio por el que estaba nominado, mejor secundario, fue a parar a manos de Jon Voight por su papel en “Ray Donovan”.

En la categoría de mejor actriz dramática, una de las más discretamente peleadas, el galardón fue para Robin Wright por su papel de Sra. Underwood en “House Of Cards”, convirtiéndose en el único reconocimiento para la serie de Netflix. Poco después el novato Andy Samberg subía a recoger su Globo de Oro al mejor actor de comedia, rompiendo la racha de Jim Parsons gracias a su trabajo en “Brooklyn Nine Nine”.

El que no rompió su racha fue Michael Douglas, que subió a recoger el galardón al mejor actor de miniserie o tv movie por su interpretación del pianista Liberace en “Behind The Candelabra”. Después de un año de premios, entre su larga lista de agradecimientos, en la que se encontraban sus hijos y su esposa, también tuvo su espacio Matt Damon, al que le dijo que el permio se lo daban a él sólo porque tenía más secuencias. La sorpresa más agradable de la velada llegó con la categoría de mejor actriz de comedia, donde Lena Dunham se impuso en la última edición. Afortunadamente el premio no fue para ella, ni para Louis-Dreyfuss por su papel en “Veep” y por fin se reconoció el trabajo de una de las presentadoras de la gala, Amy Poehler, por su trabajo en “Parks And Recreation”, con una Leslie Knope maravillosa. Sin embargo no fue suficiente para hacerse con el premio a la mejor comedia, que fue a parar para la debutante, y una de las sorpresas de la noche, “Brooklyn Nine Nine” la producción estrenada por FOX en septiembre centrada en una comisaria de policía del barrio neoyorquino del que lleva el nombre.

A excepción de los premios en la categoría de comedia, los más inesperados, podríamos decir que las sorpresas fueron más bien pocas, y la Asociación de la Prensa Extranjera supo despedir a Breaking Bad, y premiar a la película de Steven Soderbergh que, no olvidemos, se estrenó en la televisión porque era demasiado gay para el cine…. Y además reconocer el regreso de Voight y dar un motivo para la alegría al equipo de “House Of Cards”. De cómo se eleva a los altares de la comedia a una serie de la que sólo se han emitido doce episodios, mientras “Parks And Recreation” presentaba su mejor temporada, ya si eso lo dejamos para otro día, que se me hace tarde. O pronto. Felicidades a los premiados.