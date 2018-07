Benlloch comprova amb Acudim les condiciones del circuit de running per a garantir l'accessibilitat de l'espai

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha visitat recentment els treballs del nou circuit de running del Termet de la Mare de Déu de Gràcia juntament amb la presidenta de l'associació Acudim, Fina Mora, amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat del nou espai.

En la visita, en la qual també han participat els regidors de Serveis Públics, Francisco Valverde, i Territori, Emilio M. Obiol, l'alcalde i Mora han comprovat l'estat del circuit i han avaluat les necessitats per a fer possible l’ús per part de les persones amb mobilitat reduïda i que no supose cap tipus de barrera amb l'entorn. “L'equip de govern de Vila-real hem demostrat contínuament la nostra sensibilitat i compromís amb les persones que tenen algun tipus de dificultat de mobilitat, amb actuacions per a l'accessibilitat d'edificis i espais públics o la creació i millora de desenes de passos accessibles, sempre en col•laboració amb l'associació Acudim i la seua presidenta”, assenyala Benlloch. “Volem seguir avançant en l'eliminació de barreres arquitectòniques en la ciutat i, per això, el circuit de running, situat a més en un entorn tan apreciat per a tots els vila-realencs com és el Termet, ha de ser un espai completament accessible per a totes les persones”, afegeix.

Amb aquest objectiu, l'alcalde i Fina Mora han recorregut el circuit per a comprovar les necessitats i determinar les millores a incorporar en els treballs. “Anem a realitzar unes xicotetes millores perquè el circuit del Termet no supose cap tipus de barrera i que les persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir d'aquest espai amb totes les garanties”, conclou Benlloch.

El circuit consisteix en una pista per a la pràctica del running o el passeig a través d'un recorregut de 2,2 quilòmetres de longitud, integrat en l'entorn, que connecta a més de manera segura les dues zones de pineda i l'àrea d'aparcament del Termet a través d'un pas subterrani de quatre quilòmetres d'ample.