Avui es signa oficialment l’escriptura pública de la Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual

La Fundació ProMonestir i Basílica de Sant Pasqual comença avui a caminar amb la signatura oficial de l’escriptura pública.

Ho fa després de la seua constitució jurídica, signada a principi d’any en escriptura pública davant notari.

Una entitat on están representats la Diputació de Castelló, l’ajuntament de Vila-real, la Fundació Caixa Rural Vila-real, membres de l'Associació Amics del Pouet del Sant i representants de la Comunitat de Germanes Clarisses de Sant Pasqual.

La fundació persegueix promoure la cultura, el patrimoni i els valors relacionats amb el monestir i la basílica de Sant Pasqual, un dels centres religiosos més apreciats i també un dels conjunts artístics més notables de la província.

La Fundació de Sant Pasqual es constituirà avui formalment en un acte públic a les set de la vesprada del qual prendran part els patrons fundadors i entitats vinculades a l'entitat.

Amb la creació d'aquesta fundació, totes les administracions i entitats vinculades a Sant Pasqual s’unisen al voltant de la figura del patró de la ciutat i l'importantíssim patrimoni artístic i cultural del conjunt de monestir i basílica, també com atractiu turístic del municipi i la província de Castelló.

En concret, els estatuts de la Fundació ProMonestir i Basílica de Sant Pasqual preveuen el desenvolupament d'actuacions destinades al foment de la música i l'art, a través de concerts de carilló, de l'òrgan i corals, aprofitant per a això un dels conjunts de campanes i carilló més importants d'Europa.

També es promourà el patrimoni, a través d'exposicions del fons del Museu del Pouet del Sant o peces cedides i se promouran visites al monestir i basílica.

La Fundació de Sant Pasqual, sense ànim de lucre, naix amb un capital de 30.000 euros.