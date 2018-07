El apocalípsis según las series

Decálogo del fin del mundo televisivo

A pesar de que la Nasa ya se ha apresurado a confirmar que el próximo 21 de diciembre no se terminará el mundo, y sin intención de poner en duda la capacidad de acierto de la administración norteamericana, en el texto que sigue voy a repasar las pautas que series apocalíticas han ido marcando a lo largo de los últimos años. Más que llamaradas solares, meteoritos exterminadores o un posible cambio de eje de la Tierra, la ficción se ha centrado en ataques nucleares, extraterrestres y epidemias zombies. Revolution, Falling Skies, Flashforward, The Walking Dead, El Barco o Jericho son algunas de las últimas series en las que hemos aprendido que la humanidad en si misma sólo es una amenaza más. Y aunque no quiero que corráis a una armería, con la castiza excusa del “por si acaso”, conviene que os vayáis poniendo en forma.