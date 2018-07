Año de nieves, ¿año de bienes?

El trío formado por Canarias, Cataluña y Baleares, que acorta distancia con las dos primeras con un crecimiento del 16% con respecto al 2012, y el 65% de los empresarios turísticos, según un estudio de KPMG, están esperanzados ante el crecimiento de la inversión en el sector turístico. Y no olvidemos que en cuarto lugar se sitúa la Comunidad Valenciana con un incremento de casi un 11% en enero pasado. Todo ello nos anima a pensar que el año puede mantener las expectativas para el 2013, de ahí que el Ministro Soria se aventure a mantener el optimismo para este año, entre otras cosas porque estos son datos de enero que no han sido maravillosos precisamente en los años que llevamos de crisis.

Lo mejor: que los que llegaron del resto de Europa y del resto del mundo, un 4% más, utilizó el avión como transporte. Y hablando de aviones y sin querer entrar en profundidades ya que para eso "Doctores tiene la Iglesia" como sabrán no ha habido de momento acercamiento por parte de los sindicatos con la compañía Iberia, cuando hasta el apuntador sabe que no se puede alargar la huelga tremenda que hace perder a la compañía muchos millones de euros diarios, a lo que hay que añadir que solo apoyan ese endurecimiento unos 5.000 de los 20.000 empleados de la compañía y porque si se siguen difundiendo noticias, supuestamente, sin rigor informativo como el crecimiento de la compañía Británica a costa de Iberia, (lean hoy la página que dedica en el mundo Lorenzo Quirós en el Mundo donde nos recuerda datos reales del crecimiento de ambas compañías desde el 2000 -2012), dice el Sr. de Quirós que en esta última década Iberia creció un 30% mientras la British solo hizo en un -podríamos llamar- testimonial 3%, así que vamos a ver si podemos echar manos del sentido común y se acercan posturas entre los Sindicatos la Patronal de Iberia ante la urgencia de erradicar una huelga que no será buena para los intereses no sólo del resto de empleados de Iberia sino para todos los españoles, habida cuenta de que tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina y la imagen de España turística se resentirá una vez más digan lo que digan.

Vamos a ver si el Catedrático D. Gregorio Tudela, aceptado por las dos partes como mediador, logra convencer a las partes, que así no vamos llegar a ninguna parte, y “como muestra un botón”, en sólo una semana 4000 empleados mas de Orizonia están en el alero en espera de que unos señores que se supone que tienen mucho dinero hicieran temer a los empleados del hasta ahora mayor grupo turístico de nuestro país el cobro de la nómina de febrero. Todo indica que algunas de las empresas del grupo sean adquiridas por el grupo Barceló, pero ahí está también Globalia, total, un maremágnum de muy señor mío, que como dicen voces documentadas cada uno que llega rema a su favor y en el fondo todos contentos por la desaparición “del gigante turístico" que al fin y al cabo les hacia sombra ,sin pensar en los empleados que se quedan en la calle , y todo ello sin entrar el la problemática a que se han visto y se ven abocados los muchos viajeros que se han visto dentro del “tsunami turístico” y que también tienen derechos. Al fin está claro que como algunos políticos, nadie piensa con estas huelgas y estas acciones en la Gente Viajera.