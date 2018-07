Las tarjetas de la vergüenza

CORRUPCIÓN:



José María: Voy a ir más allá que Raul. Seamos sinceros y claros, el problema es que el propio país en su generalidad es CORRUPTO a todos los niveles de la sociedad y somos capaces de convivir con ella y solo nos rasgamos las vestiduras cuando salen los temas a alto nivel. Quien no conoce alrededor suyo personas que están en el paro y trabajan; que no quieren pagar el iva; que no hacen facturas etc, etc. etc. La solución está en todos empezando por la educación , el respeto y la justicia.



FIANZAS por las TARJETAS B



ALEJANDRO: Si las tarjetas las heredaban del anterior equipo directivo al siguiente, ¿Goirigolzarri o alguien de su equipo ha tenido tarjeta y ha hecho uso se ella?



MANUEL: A mí me parece poco, sobre todo porque todo el mundo sabe que esto de las tarjetas es pecata minuta en comparación con lo que queda por salir. Si a mí Bankia me deja 150.000.-€ a devolver en 15 años. ¿Solo tengo que devolver los 150.000.-€? ¿No me cobran intereses? ¿Qué chollo no?



OTRO MANUEL: A mí me da lo mismo la corrupción en otros países. Lo que me importa es la que hay en mi país y que salga a la luz y que se solucione y que paguen porque encima son señores que se han jactado de decir: “Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, cosa que ahora se ve que es mentira, se ve quien nos ha llevado a la ruina, y son Los Partidos políticos que forman el sistema, Los Banqueros que forman el sistema, y sobre todo, sobre todo LOS SINDICATOS, esos cuyos presidentes de comités de empresas firman ERES y se encargan de convencer a los curritos de que es lo mejor. Quizás ahora nos demos cuentas de que todos están en el mismo lado de la balanza.



FERNANDO: El caso de las tarjetas es sin duda escandaloso y tiene un componente estético inaceptable. Pero, por qué no se pone también el foco en el hecho previo de que una caja como Caja Madrid tuviera y tenga cientos de asamblearios que reciben cuantiosas prebendas, decenas de consejeros cobrando sueldos multimillonarios, asesores, etc? Ese problema es anterior y mucho más grave y costoso.



JESUS: Sé a ciencia cierta que en algunas entidades los comerciales sabían a pies juntillas que es lo que vendían…. Bien es cierto que les presionaban para vender, pero ellos tenían una voracidad insaciable con unas comisiones enormes. Que no vengan ahora que ellos no sabían y que se lo habían vendido a su padre, si así fue, lo sacaron días antes de que explotara como conozco un caso concreto.



JUAN ANTONIO: No olvidemos que las Expulsiones de miembros del PSOE es de forma PROVISIONAL, y que hace unos años también se expulsó a varios miembros por otro tema, y a los pocos meses fueron readmitidos "a la chita callando"



PREGUNTA Economía



DANIEL: Por favor, ¿me pueden explicar porque si el petróleo ésta tan bajo

Cómo es que no baja en la misma proporción el precio del gasoil y la gasolina? Alguien se está haciendo rico a nuestra costa. ....Parece que tiene cláusula suelo , cómo las hipotecas. ....



EL ASIENTO DE ESPAÑA EN LA ONU



MILAGROS: Está muy bien lo conseguido porque tal y como dijo Rajoy, demuestra que España tiene la confianza de la Comunidad Internacional…PERO, ¿¿¿cómo puede ser que Venezuela también tenga una silla en el Consejo si existe una resolución de la ONU que acusa al Gobierno de Maduro de violación de derechos humanos por las detenciones de líderes de la oposición y estudiantes???



ÉBOLA



FRANCISCO: Hoy está en observación un paciente que fué transportado en la ambulancia en la que se trasladó a Teresa cuando ella había avisado a riesgos laborales, y a los camilleros de que podría tener ébola. Afortunadamente parece que no está contagiado. Sabe alguno de ustedes quien fué el responsable de que, pese a las advertencias de Teresa y de los de la ambulancia, que antes de hacer el servicio hablaron con Sanidad, se utilizase esa ambulancia para trasladar a una presunta enferma de ébola y a varias personas posteriormente sin desinfección alguna. ¿Pueden hablar de esto?¿Se van a depurar responsabilidades?



AURORA: toda esta gente que ha estado en los países de riesgo, debería de guardar un poquito de humanidad para cuando vuelven de toda la que derrochan allí Y en mi opinión, la UE debe actuar ya , poniendo en cuarentena a todas estas personas , tengan fiebre o no.