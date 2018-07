Yihadismo terrorista en Túnez

YIHADISMO



Ramón: el problema de la Yihad es muy complicado pero son sus correligionarios quienes deberían ponerse las pilas. ¿Porque no empiezan a salir a las televisiones, radios, etc, etc todos los Imanes, empezando por los occidentales explicándoles que no van a ir al cielo y que no van atener sus 21 Vírgenes, se les prohíba la entrada en la Meca? En fin, ¿dónde están?

Martín: En 2011 FELIX ARTEGA, del Real Instituto Elcano, en un trabajo advertía sobre lo que estamos padeciendo hoy. Terrorismo, ciberdelito, narcodelicuencia, trafíco de personas etc Y señalaba la necesidad de establecer la defensa fuera de las fronteras nacionales, de hecho la ONU ha admitido la intervención en otro país para proteger a la población. Es imprescindible que todos nos demos cuenta del peligro.

Pablo: Las normas en la guerra anti terrorista las ponen los terroristas y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellas.

Angeles: Creo que estamos en la tercera guerra mundial, pero más dura y con un solo enemigo pero mucho más peligroso y del cual es difícil defenderse.

Javier: ¿Sería un elemento disuasorio, dado el fanatismo religioso de estos terroristas, cubrir -sistemáticamente- sus cadaveres o restos con grasa de cerdo, dada su mentalidad?

Tomás: Hoy en las mezquitas, la mayoría, están celebrando el atentado, incluidas las de España, lo se de buena fuente. Y seguimos dandoles de todo tipo de facilidades.

ANDALUCÍA

Desde fuera de Andalucía veo lo siguiente. Hay un error en el planteamiento del PSOE, no cabe AHORA decir lo que va a hacer, lo que procedería es mostrar LO QUE SE HA HECHO, para que el votante siga dándole su confianza. Sólo los partidos que no han gobernado nunca en Andalucía pueden acudir a esa estrategia de promesas.



Juan: ¿Que va a hacer el Partido Socialista de Andalucía que no haya hecho en los 30 años que estado gobernando en Andalucía? ¿Y por qué nos tenemos que creer que ahora lo va hacer si en los 30 años anteriores no lo ha hecho?

Manuel: Esa oficina de corrupción que va hacer va estar llena de funcionarios a dedo como la mayoría de los que hay en la junta después de 30 años a dedo y cobrando mas que los funcionarios de carrera?

Otra: Los politicos se comportan en epoca de elecciones como puros charlatanes, sabiendo de sobra que no cumpliran con lo dicho en campaña, creo que sus discursos ya no cuelan.

Antonio: Siento como andaluz una profunda vergüenza hacia los políticos por haber “vendido” una bajada de sueldo cuando realmente se lo subieron (dietas y cotizaciones a la seg social) engañando toda la sociedad. Después dirán que populimos, chavismo, etc, el “palo” va a ser fuerte y tanto Podemos como Ciudadanos van a tener la llave del Gobierno en Andalucía