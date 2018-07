La baja de Rato

RATO y las tarjetas



JUAN MANUEL: Al margen del uso de las tarjetas, no hay que olvidar que fue pte de Caja Madrid y por tanto, responsable de la existencia de dichas tarjetas durante su mandato.



María del Carmen: Estamos oyendo hablar solamente del sr.rato y del sr.blesa. Pero qué pasa con ese señor de IU que es uno de los que más se ha llevado, y encima, en lugar de juzgarle le meten como profesor en la complutense? Qué pasa con el sr.Sánchez, que pasó por caja madrid puro y limpio (segùn èl) y resulta que parece ser, se ha beneficiado en la hipoteca de su piso?. Vamos a hablar de todos y no siempre de los mismos. De t odas las formas, TODOS SIN EXCEPCION DEBEN DE PAGAR POR LO QUE HAN HECHO.



Fernando: Preguntaba un tertuliano que quien habia creado o inventado lo las tarjetas negras, pues bien, las tarjetas anteriores a las negras eran como gastos de representacion, solo para un maximo de 600 € al mes y no se podia sacar dinero del cajero con ellas..............luego llego Blesa y cambio el color de la tarjeta y todas las caracteriscas que tenia la anterior de color verde, se podia sacar todo el dinero que se quisiera y por lo visto no tenia limite o este era muy alto. Como se puede ver, nada que ver la tarjeta que se invento Blesa , con la que habia anteriormente.



ANA dice que lo que le parece vergonzoso, además del uso de las tarjetas, es que Rato tenga la caradura de pedir una rebaja de 200.000 euros en la fianza porque considera que como los ha devuelto, se le pueden descontar.



MANU: no dudo del Sr. Rato, pero se puede ser muy honrado durante toda la vida, y de buenas a primeras dejar de serlo. El señor Rato, ha desempeñado altos cargos en todo tipo de instituciones y habia llegado un momento en que se creía por encima del bien y del mal. Cuando devolvió el dinero de las tarjetas opacas, es que algo temía, no lo dude. Si como el dice, recibió ese dinero por su trabajo, no hubiera devuelto nada. No conozco a nadie que devuelva parte de su nómina y de su dinero ganado honradamente.



Francisco: Rato tenía su sueldo, su tarjeta A y usar una tarjeta B y entender que era parte de su sueldo y no declarar ese dinero no es meter la pata sino engañar a Hacienda, es decir engañarnos a todos.



JAVIER: Yo se que todos somos honrados hasta la médula, y que ninguno dirá en público que ellos hubieran hecho uso de las tarjetas, pero el caso es que de cerca de 100 personas que tenían esas tarjetas, solo 4 no las han usado....

? Culpable ? el que autoriza el uso de esas tarjetas, tienen culpa sus usuarios...?? también, pero no quiero ni pensar que haríamos los honrados ciudadanos si cayese una tarjeta de esas en nuestras manos, vamos que las devolveríamos todos sin usar....



MARIA: Rato ha salido del PP al estilo Rajoy, o sea a regañadientes. Es claro que el gobierno no pretende acabar con la corrupción, si no esconderla debajo de la alfombra.



LUIS: todos estos escándalos que se vienen sucediendo, ya sean en la Administración o ya sean en entidades tuteladas por esta, están afectando a la gestión de la propia Administración, ahora todos parecemos sospechosos de llevarnos algo, esta muy bien que se controle el dinero público pero se esta llegando al paroxismo de la gestión y empresas que gestionan bien y desde hace muchos años son sospechosas de favorecer a no se quien, consiguiendo con ello que se lleven los contratos empresas que nacen ahora pero que van a deguello ofertando bajas temerarias, que ahora no se tienen en cuenta, pero que luego son dificiles de cumplir.



SOBRE la DOCTRINA PAROT



JUAN: Lo que dijo el tribunal de Estrasburgo es que si tan evidente era la injusticia del sistema, deberían haber cambiado la legislación penitenciaria a su debido tiempo y no cuando el preso ya había cumplido su pena y faltaban pocas semanas para salir de la cárcel. ¿Por qué no se hizo a su debido tiempo? Por la concepción del sistema penitenciario español, tal como viene recogido en la Constitución, como un proceso de “rehabilitación”, por eso son numerosos los trabajos académicos que rechazan el principio de los sucesivos cumplimientos de condenas porque equivaldrían a una condena a cadena perpetua. Es por ello que en cuantas ocasiones se propuso la modificación de la legislación los gobiernos socialistas la rechazaron, aunque cuando se produjo la sentencia de Estrasburgo se escandalizaron como si el problema no tuviera nada que ver con ellos.



PEPE: ¿Por qué no se solucionó por parte de ninguno de los gobiernos a tiempo, (ni esto ni otras muchas cosas),? Porque los distintos gobiernos estaban muy entretenidos en hacerle la pelota y llevarse bien con Arzallus y otras hierbas de idéntico pelaje, para no perder cuota de poder ni votos, porque en este país lo importante no son sus habitantes, sino las cuotas, y las cuentas corrientes. Y mañana volvemos a votar,…. a mí, que esperen sentados….



ENTREVISTA AL CARNICERO DE MONDRAGÓN



AGUSTÍN: no entiendo que los medios se hagan eco de asesinos como paso ayer con el carnicero de Mondragón. Son entrevistas que hieren la sensibilidad de cualquier persona de bien. No veo la necesidad, A MÍ ME HIZO pasar un mal día.



IMPUESTO POR VENTA DE PISO ANTIGÜO



RICARDO: La posible subida de impuestos, si no se cambia el proyecto de Ley va a ser una auténtica barbaridad. Les voy a poner un ejemplo:



Un señor heredo de sus padres un piso en el año 1988. Si lo vendiese hasta el 31 de Diciembre de este año, por unos 160.000€. pagaría por ganancias patrimoniales en la renta unos 11.800€. Si lo vende a partir del 1 de Enero de 2015 pagará unos: 36.600€, aparte de Plus Valías municipales que sube otro pico. La verdad es que parece mentira. ¿Cómo se puede subir un impuesto que ya está bastante alto, un 200%? Eso parece robo o usura, y encima te dicen que lo hacen con la Ley. Confío en la sensatez del Sr. Rajoy y que no permitirá que se haga semejante barbaridad, pues puede afectar a muchos españoles que les cuesta mucho ganar un salario para que luego una ley te lo quite con tanta facilidad.