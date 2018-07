EL CLAN PUJOL



IGNACIO: Resulta que Pujol le dice al juez que no tiene dinero en Andorra y saca no sé cuántos millones de euros…Eso se llama destrucción de pruebas porque ha mentido al magistrado, o por lo menos lo ha intentado, y lo contempla la ley de enjuiciamiento civil con una prisión preventiva…No sé por qué a este señor no se le aplica, pese a la presunción de inocencia..



MANUEL: ¿Creéis vosotros que esto es solo cosa de una familia? Yo lo dudo. Creo que esto que está saliendo a la luz ahora es simplemente una comisión más. La familia Pujol pedían comisiones a los contratistas de la obra pública y esto que ha estado haciendo esta familia de sacar el dinero fuera, no a espuertas sino a carretillas es otra mordida mas, pero esta vez al gobierno de España.



MARIA: No entiendo por qué pasan por alto que uno de los detenidos ayer por el asunto Pujol es yerno del sr. Zaplana, Para mí es muy importante este detalle. El dinero, con tanta corrupción en España, hace extrañas parejas.



PEDRO: Da que pensar el momento en que se ha producido la investigación de la familia Pujol y quizás incluso de Mas colgando de algún fleco. Da que pensar si entre las prebendas concedidas a Cataluña durante toda la etapa democrática por todos los Presidentes del Estado Español, no estuviera incluido no el mirar para otro lado, sino simplemente no mirar al "intocable" President.



PEPE: Cualquier ciudadano de a pié, ha hablado con gente de Cataluña sobre todo empresarios y todos te dicen lo mismo, “Los Puyol y los Mas, son los amos de Cataluña y solo haces negocios donde y cuando ellos quieren previo pago de su importe”, eso es así desde que pidieron la primera transferencia. ¿O es que pensaba la gente que la guerra de las transferencias, era para procurar el bienestar social?, NO, era para trincar las llaves de la caja



Corrupción



TERESA: Si la clase política quisera acabar con la corrupción lo tiene muy pero que muy fácil. Tan simple como hacer unas leyes que castiguen muy severamente tanto al político como a la empresa o particular que les "unta". El político, que devuelva todo el dinero, más los intereses correspondientes más una buena multa por utilizar su cargo para enriquecerse en vez de para hacer el bien común. Para la empresa y sus representantes una buena multa y la prohibición de trabajar para cualquier Administración Pública durante al menos 10 años. Y, por supuesto, para ambos unas penas de cárcel lo suficientemente disuasorias como para que no les merezca la pena arriesgarse.Con algo así, ¿se arriesgarían? Yo creo que no.



Ignacio: Ahora que está de moda lo del pacto anticorrupción del PP y del PSOE: ¿Por qué no se habla de la responsabilidad penal y política del que nombró al corrupto o prevaricador?¿Por qué no conocemos nada de las sanciones a los funcionarios públicos que permitieron que eso ocurriera y no lo denunciaron? ¿Por qué no se legisla para que no exista la prescripción del delito cometido por funcionarios y cargos públicos, electos o no?



ENTREVISTA A HERNANDO



JAVIER: Cuando el señor Antonio Hernando, con toda la razón dice que pactos con el PP ninguno por el caso Gurtel, ? se pueden hacer pactos con el PSOE por los Eres falsos ? o lo que no vale para mi, no vale para ti...

JUAN CARLOS: El señor Hernando es un cara dura y se sube al coche ganador.

Se acuerda el señor Hernando del señor Moltó en la comisión ante Mariano Rubio.

Que cara más dura.



JESÚS: Como tiene tanta cara dura insinuando que a los socialistas no le afecta la corrupción . Eres, cursos de formacion, campeón...



ANGELES: Acabo de escuchar que en los presupuestos andaluces van a dedicar 120 millones de euros más a educación, pero me gustaría que usted dijera a toda España que los alumnos y padres de los conservatorios andaluces llevan varios meses manifestándose porque están quitando plazas para poder hacer los estudios de grado profesional o grado medio.



PASIÓN DE CATALANES

FÉLIX:



-En una supuesta independencia ¿qué pasaría con los museos del Estado que están allí? Sobre todo, el Museo de Dalí, que fue una herencia que el propio Dalí entregó al Estado español para todos los españoles.

-Una parte de Cataluña que no quiera separarse y quiera seguir siendo española y europea. ¿Se respetaría su voluntad de seguir perteneciendo a España y a la Unión Europea?

-Si se cambiase la Constitución para que Cataluña pudiera independizarse, y así fuese, ¿podría hacerse una ley de forma plebiscitaria para prohibir la importación de productos de este territorio secesionista durante un determinado período de tiempo, por ejemplo, 100 años?