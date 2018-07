Presupuestos austeros

PRESUPUESTOS

MANUEL: He oído lo de la lotería y me parece fatal... Manda narices que después de recaudar una pasta con el propio sorteo encima graven los premios… Me fastidia porque a mi no me ha tocado en la vida, por lo tanto soy factor de riesgo…, tendré mala suerte hasta para eso.

CARLOS: ¿Qué eran los enormes beneficios de una empresa propiedad del estado? El no pagar a la hora de recibir el premio, no significaba que el estado no se llevase la parte del león del negocio. Ahora pretenden llevarse esa parte, y un 20% mas. pero puede resultar que baje la recaudación. Cuando hace una par de semanas lo propuso rubalcaba, parecía una ocurrencia, ahora se ve claramente que lo era.

FRANCISCO: ¿Puede alguien entender o justificar que mientras a millones de funcionarios que son mileuristas, a veces nisiquiera llegan a ser mileuristas, se les congela por tercer año consecutivo el sueldo y a un pensionista que gane, por ejemplo, 2000 euros, se le revaloriza y incrementa su pensión?.

Otro: No para de hablarse de "tocar por primera vez a hucha de las pensiones".

Con respecto a la política, hay tantas "noticias" continuamente, que la memoria tiende a desaparecer. Si no recuerdo mal, el primer verano del primer gobierno de Zapatero, leí en prensa que el Gobierno utilizó la hucha de las pensiones (creo que entonces la llamaban caja ) para comprar Deuda Pública. ¿Sería posible verificar esta información?

JOSE MIGUEL: los presupuestos para el 2013 son una estafa, porque se sigue manteniendo la espantosa nómina de políticos y enchufados a lo largo y ancho de España. Y encima tenemos que pagar 1000 € para coches verdes; en vez de eso podría cambiar los coches de gama alta por autobuses para recoger a todos los altos cargos, nos saldría más barato.

PEDRO: Porque no habláis de que el Gobierno ha quitado las ayudas que daba a las empresas, por contratar a aquellas personas que estaban en el paro. No está en el BOE, lo han hecho de forma INTERNA.

Fernando: Tanto recorte, recorte y pregunto yo: ¿por qué no se quitan las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y CEOE? ¿por qué no se venden o se cierran las tv autonómicas cuyas perdidas a costa de impuesto es de 30.000 millones de euros anuales? por que no recortan de los 445.000 politicos que hay en este pais , que nos cuestan un pastizal?. ¿Por que no se recorta de ahi? si esa es la causa de tanta deuda inasumible? ¿por que no se quitan las autonomias, que son el cancer de este pais, ademas de ser insostenibles economicamente hablando?

Economía sumergida: ANTONIO: No creo que sea el 25%, de economia sumergida, es mucho mas, por ejemplo yo cuando me dicen en alguna reparacion del hogar o del coche, si quiero con o sin IVA, pido sin IVA, Motivos el otro dia en una repoaracion del coche la factura fue de 1700 euros (por recambiar el embrage)y si a esa cantidad le suma el IVA, son mas de 300 euros naturalmente SIN iva.subir el iva es un fallo del Gobierno,, mas iva , mas economia sumergida

Pascual: ¿Porque zapatero sin reformas y sin ajustes conseguia que el BCE comprase deuda y mantuviese a raya la prima de riesgo? ¿Porque fue capaz de esconder la quiebra de los bancos, la quiebra de las CCAA y aun asi le compraron deuda? No lo entiendo....

PLAN RENOVE DE AUTOMÓVILES

JOSE MANUEL: llevo dos años en paro, tengo un todoterreno que cuando lo compre "no contaminaba", era todo un lujazo de coche y ahora pretenden que me compre otro...... ¿con qué?, ¿con 400 euros de salario?..... qué hago con el que tengo? lo tiro y me voy en bus o en bicicleta? se supone que el vehiculo ahora contamina un monton (cuando lo fabricaron y lo vendieron no lo hacia) y ojo que no lo compre en el paleolitico.... que mas me da que me descuenten 2.000 euros!..... ¿qué compañia de automoviles va a vender un coche a un parado.... y que parado se va a poner a comprar un coche nuevo?....estamos locos......

NATACIÓN

Una maldad de un oyente: Va a ser que a Mireia no la quieren porque las medallas las ganó para España. Si hubiera sido para Catalonia seguro que le ponen alfombra roja (uy! Perdón, alfombra cuatribarrada)

FRANCISCO: Después de escuchar anoche a Ana Tarres llegó a la conclusión de que en un careo con quienes la acusan no aguantaria la Sra. Tarres ni dos minutos. Nego balvuceando las acusaciones que se le hacián de una manera que simple y llanamente venía a reconocer todas las acusaciones como ciertas, con escapatorias del tipo: "no soy consciente de eso", "nunca llame gorda a nadie con ánimo ofensivo", etc...



Lo más vergonzoso fué escuchar como explicaba como se quedó con la medalla de una nadadora porque no se la había ganado, con un desparpajo alucinante y ante la impasividad de los entrevistadores. Un espectáculo vamos.