¿Podemos socialdemócratas?

Pensiones:



Ernesto: Es cierto que cada vez hay más pensionistas (es normal al aumentar la esperanza de vida), pero no entiendo que diga que las pensiones son cada vez más elevadas, cuando llevan varios años prácticamente congeladas. ¿Le parece elevada una pensión media de 1000 euros brutos? ¿En cuánto cree que debería quedarse para no condenar al hambre a los que la perciben?



Mariano: si estuvieran trabajando los 5 millones de parados ¿habría peligro para o poder pagar las pensiones? Creo que el problema no es demográfico, si no de creación de empleo, la clase de empleo a crear.



Francisco: Respuesta a D. Valeriano: Cuando uno pide reformas para endeudar al país más de lo que uno está dispuesto a endeudarse en su economía doméstica, está deseando para los demás lo que uno no quiere para si mismo. NO A LA REFORMA DEL ART. 135 DE LA ce.



PODEMOS:



Jorge: Al final todas las promesas de Podemos se pueden resumir en aquella famosa frase de Alfonso Guerra cuando dijo aquello de "vamos a dejar España que no la va a conocer ni la madre que la parió". Sólo espero que, como dijo Ussía, España no se quede huérfana.



Jose manuel: Si llegan a gobernar no tengo ninguna duda que se quitarán el traje de camaleón que se están poniendo ahora.



Juan carlos: Creo que obviáis algo muy importante, que los programas electorales de PP y de PSOE no valen para nada, porque no cumplen prácticamente nada de lo que prometen….PODEMOS no tiene ese problema, aun no ha gobernado y la gente le va a dar la oportunidad de cumplirlo o no… ya saben que PP y PSOE no lo cumplen…Esto es muy importante, las personas se cansan de que les mientan y de que les engañen…



SERGIO: Miguel Angel, a ver si el psoe y sus seguidores son los únicos culpables del surgimiento de Podemos y los demás no lo van a sufrir si ganan



Carlos: Hace unos pocos dias Pablo Iglesias creo que justifico su nuevo cambio en su programa electoral (el cual cambian cada 7 dias) justificando que la modificacion de las medidas populistas que les dieron 5 eurodiputados vienen dadas por el hecho de que teniendo en cuenta que tienen posibilidades de lograr algo en las elecciones tienen que tener un programa que pueda llevarse a cabo si lograses ganar



Jose: ¿De verdad alguien cree que Podemos es un partido socialdemocrata?.

Primero y en esencia son antisistema.

Segundo son marxistasleninistas.

Y ahora "resulta que se están acercando a la socialdemocracia". Pues no, no lo están haciendo (sus entrañas nunca se lo permitirán). Lo que hacen es decirlo, como dicen todo, en función de sus sondeos en las redes sociales, es decir, se van moviendo como reptiles en la selva tratando de que la presa crea que lo que viene es cualquier animal inofensivo que viene en su auxilio en lugar de una pitón.