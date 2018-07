Lucha contra el fraude en España

Operación EDU



Juan: Lo que ocurre en Andalucía es lo mismo que ocurriría en cualquier parte del mundo después de sufrir 30 años de política socialista y de Izquierdas: que destrozan la libertad (porque o "eres" del PSOE o no "eres" nada y no tienes derecho a nada), la democracia ( por los estómagos llenos, agradecidos y esclavizados que solo votarán al PSOE para no perder privilegios abusivos) y la economía (porque roban sin límite). Y esto que ha habido, y hay en Andalucía, no ha sido una MAFIA, sino todo un SISTEMA y una IDEOLOGÍA.



SUSANA DIAZ



PACO: No vale decir que Susana Díaz no estaba. Vivimos en una partitocracia, no elegimos presidentes, ni siquiera alcaldes, elegimos partidos y ella ha asumido el suyo en Andalucía. ¡Una corrupción, no de individuos, sino institucionalizada! Doscientas y pico, no personas, sino cargos del partido, encausados. ¿Qué tiene que ocurrir en este país para que la gente eche de una vez del poder a esta banda de delincuentes?



SONIA: Esta señora se lava las manos Pero donde estaba ella antes de llegar a presidente de la junta? O es que ha salido directa de su profesión a gobernar Andalucía? No es hija del régimen socialista andaluz?



JOSe ANTONIO: Susana no es ajena. Ha puesto montón d trabas a la justicia y ha protegido a varios imputados cobijandolos en el parlamento andaluz.

LOS CURSOS



Julia desde Valladolid: Lo de los cursos de formación, ha sido toda la vida un secreto a voces....... y lo triste es que se sigue haciendo como si nada, ahora directamente regalan tablets ¡¡¡



Alfonso: Hasta entrados los años 80 funcionó lo de los los cursos del PPO (o algo similar) de Franco. En la zona de los pueblos de Santa Cruz de Grio, Tobed, Codos.... (de Zaragoza), los albañiles proceden de aquellos cursos. Conozco casos de mecánicos, también.

La JUEZ ALAYA



ESTER: La jueza Alaya tarda tanto por que se le han puesto palos en las ruedas una y otra vez. ¿Cuantas veces ha pedido los informes que la Junta no le dan? ¿Cuantas veces ha pedido refuerzo de funcionarios que no le ponen? Sin papel. Sin impresoras. Sin medios. Con los sindicalistas insultandola en la puerta de lis juzgados. Con Alfonso Guerra haciendo insinuaciones impresentables.

Pero en resumen, sin medios técnicos y humanos para todas las macrocausas que lleva.



Miguel: Si los jueces tienen escasos medios para hacer su trabajo, no parece bien que alguno de Vds. quiera meterles prisa, y encima aplicar una Ley de Plazos que se va ha encontrar con el mismo problema. Entre unas cosas y otras, al final, se van a escapar los malos..........quiza, por que no hay medios, quiza por la Ley de Plazos, quiza por la politización de los jueces, quiza por las Leyes tan blandas que tenemos... Estamos apañados..

Martín: Estoy de acuerdo con el Sr. Leguina sobre la necesidad de los interventores. No estoy de acuerdo con él sobre la inoportunidad de que se destapen ahora casos de corrupción. Si la justicia está politizada habrá que aguantarse y preguntar al que mató a Montesquieu. Ojo con dar los cursos de formación a la universidad llena de endogamia y mala gestión, Ahi está el caso Errejon.



BAJADAS REALES DE SUELDOS



ANTONIO: la bajada de la nómina de SM Rey me parece significativa, así como la de las Reinas y el Rey Emérito, pero siguen siendo unas asignaciones económicas muy por encima de la cruda realidad. El ejemplo lo tenemos en las pensiones: la pensión media en España ronda los 1000 euros y D.Juan Carlos percibirá con la nueva asignación más de 165.000 euros



PRIMA DE RIESGO



MAUEL: Despues de muchos meses con un diferencial de 20-25 puntos basicos entre la prima de riesgo española y la italiana, el fenomeno Siriza/Podemos ha influido en reducirlo a 4 puntos. Empezamos a notar la perdida de confianza que suponen los populismos en los mercados



PODEMOS



Nos han hecho un favor estos de Podemos. Han puesto en marcha, por fin, la conciencia anticorrupcion de los partidos que estaba totalmente ausente y ahora ellos mismos han demostrado que si se puede, es decir, ser lo mismo. Yo tenia entendido que se financiaban con una especie de donativos y parece que no, que es como los demás. Más mentiras!