De Justicia y jueces

LA “NO COALICIÓN” DE PEDRO SÁNCHEZ



FINA: Pedro Sánchez creo que piensa que sus votantes no quieren que pacte con el PP... Y yo creo que se equivoca, él y todo los que piensan así tanto en el PSOE como en el PP. Los ciudadanos AGRADECERIAMOS que como en la transición se PUSIERAN DE ACUERDO, POR EL BIEN DE ESPAÑA!!! A los que no les importa... votarán a los partidos a los que no les importa destruir lo construido hasta aquí con tanto esfuerzo.



REFORMA DE LOS JUECES



INMA: en esa reforma que piden los jueces ¿tienen en cuenta la nueva oficina judicial? porque segun las noticias que corren es que los juzgados se van a convertir en una sección de montaje, como las de las fábricas de automóviles, unas personas se van a dedicar a poner la primera resolución que vendrá redactada para todos los asuntos igual, otras a llevar la agenda de señalamientos etc. etc. y los jueces se van a encontrar el procedimiento hecho



OTRO: En lo que respecta a la limitación del tiempo de instrucción, cuando cambiaron la Ley de Enjuiciamiento Civil, la vendieron como rápida, acortando los plazos para recurrir y trámites abreviados, pero la realidad es que, al menos en 2º instancia y en concreto en familia lo único que han conseguido es alargar el trámite, existen los “hechos nuevos” que se está utilizando para torpedear el proceso ya que no hay límite para poder presentarlos. En la antigua Ley había un límite para poder presentarlos y así con un monton de coses



MARTÍN: Estamos reclamando independencia para los jueces, es decir, que no se les ataque desde afuera para que ejerzan su tarea sin presiones.

Pero eso presuponiendo que ya existe una independencia hacia adentro, es decir, que los jueces dejan fuera de sus decisiones sus ideas políticas, cosa que en ocasiones es difícil de creer.



ALICIA sobre prestaciones: ¿Podrían explicar porqué hay personas que no cobran ninguna ayuda cuando se les acaba el paro, si las personas que cobran el REMI(Renta Mínima de Inserción) lo hacen sin límite de tiempo y aunque no tengan cargas familiares ni hayan cotizado nunca?. También creo que se debería explicar porqué se concede un permiso de residencia, sin derecho a trabajar, para que un persona de cualquier edad pueda residir pero no trabajar.



JUECES Y ETARRAS:



ERNESTO: causa vergüenza e indignación comprobar la empatía de algunos magistrados de la Audiencia Nacional con los sanguinarios asesinos de ETA, haciendo todo lo que pueden para reducirles su tiempo de prisión. ¡Qué pronto han olvidado algunos el sufrimiento que estos criminales han causado!



JOSE: Me parece absolutamente abominable que estos etarras salgan de la carcel con las condenas sin cumplir, pero me parecen más abominable, que haya tres jueces que pidan que se tengan en cuenta las encarcelaciones que han cumplido en Francia, por delitos distintos y juzgados por un Tribunal distinto a los de España.

Eso pasaria igual al revés? Seguro que no, los franceses jamás cometerisn esta fechoría.



Mas



David: en los últimos meses el precio del petróleo haya caído casi un 40% y, sin embargo, el de los combustibles en las gasolineras no ha caído ni un 3%. Eso sí, cuando se trata de subir, la correspondencia entre el alza de los precios del petróleo y el de las gasolinas tiene una inmediatez asombrosa. ¿Dónde están los organismos públicos que velan por el mantenimiento de la competencia y la defensa de los consumidores? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar los consumidores de energía este espolio masivo y escandaloso? ¿Dónde están las multas a las compañías y la defensa de la competencia?