Fútbol y política

BARÇA-MADRID

PEDRO: Seguidor del F.C. Barcelona desde los cinco años (30 años), ayer comenzó el principio del fin de mi afición al futbol club Barcelona, el futbol es futbol, no política y ayer me demostraron que no saben separar.

Carlos: Me llama mucho la atención esa llamada de independencia de todos aquellos culés que estaban viendo jugar ayer a su equipo. Me pregunto si realmente desearían tal independencia con todas sus consecuencias si ello supusiera que su equipo tuviera como máximo rival al Español en una Liga Catalana. Si fuera así, ¿lo gritarían con la misma fuerza?

Donato: Pues después de lo de ayer en el Nou Camp ahora sí estoy convencido de que más pronto que tarde se creará la IBERLIGA, incluyendo a Portugal.

Carlos: Lo que se hizo ayer en el campo del barcelona con los sentimientios nacionaliatas me recordo a los grandes desfiles organizados del partido nazi.

Maricarmen:

Vine voluntariamente y vivo por que amo esta tierra hace 48 años.

1.-Ayer en Tarragona se hice un concurso de Castells y ¡que casualidad! en donde se sento el Sr. Mas debajo habia dos anuncio y justo la bandera independentista tapaba el anuncio del Corte Ingles.

2.-No lo busco pero... el 80% de las personas que escucho hablan español.

3.-Cuando nos jubilaron podiamos habernos ido a donde hubieramos querido y nos quedamos en esta hermosa tierra ¿que haremos si me quitan de mi carnet español? ¿como puedo manifestarme pacificamente, unirme a los miles de personas que no queremos la independencia?

SECCIÓN JULIANA: ANTONIO: Nos podría indicar el Sr. Juliana cuál ha de ser la dimensión adecuada de la bandera de Colón, que parece que tanto les molesta? Creo qué no tiene relación con lo ocurrido en el Nou Camp y él lo compara. Nos concede el Sr. Juliana el derecho a nuestra bandera en nuestro país?

INMA: ¿ Esfuerzo por integrar a quién en dónde ?.

Creo que este argumento ya ha caducado.

Llevamos todo el tiempo que llevamos en democracia con esa teoría, integrar a los nacionalismos en el resto del país, que se sientan queridos, no discriminados para desarmar sus argumentos. No funciona, está comprobado.

Los nacionalismos no quieren integración, quieren separación y llevarse todo lo que puedan por el camino de la reivindicación.

TRES REFLEXIONES DE ABEL



- Hugo Chávez no ha ganado las elecciones en Venezuela, ha conseguido amañarlas lo suficiente como para que parezca que lo ha hecho. Hoy es un día muy triste para ese país y para el resto del mundo.



- Después de lo visto ayer en el Camp Nou, no entiendo que haya gente no catalana que pueda seguir a un equipo donde sus jugadores no locales no manifiestan su estupor.



- ¿Alguien duda que tras las manifestaciones convocadas por los sindicatos ayer, no hay otra cosa que política, visto los incidentes con CSIF en Sevilla? A estos no les preocupamos en absoluto los ciudadanos y trabajadores, como nunca les hemos preocupado.

MIGUEL: Las imposiciones de sindicatos y de Mas me recuerdan aquel anuncio de gaseosa de hace años: "Pues si no hay Casera, nos vamos. Deberíamos de hacerles el mismo caso, es decir ninguno, porque lo que quieren es notoriedad.

OTRO: Si los sindicatos quieren hacer una huelga general para que se haga un referendum por los recortes, ¿porque no hacen ellos primero un referendum para saber si los españoles queremos hacer una huelga general y por ende a los sindicatos?.

VENEZUELA

DANIEL: normalmente son limpias y no hay trampas en los resultados en sí. Ahora bien, lo que si ocurre es que antes de las elecciones, se procede sistemáticamente al amedrentamiento de los empleados públicos, a la nacionalización de chinos, cubanos, nicaragüenses, etc. También se llega a asustar a los votantes acerca del rastreo de los votos, con lo cual podrías perder tu trabajo o tu contrato con el gobierno. Además, en las jornadas electorales se realiza la “operación Morrocoy”, que consiste en ralentizar el proceso electoral todo lo posible con el objetivo de agotar al votante. Eso si, el conteo de votos es limpio. Cuando Capriles Radonski reconoce el triunfo de Chávez, lo hace a sabiendas de todo esto, pero poco mas puede hacer.

Emilio: Con Venezuela y Cuba, siempre igual, que no sabemos lo que pasa allí, el terror y el miedo, y me pregunto, si es tan malo, ¿por que no se levanta la gente y los echa?, es curioso, ¿no será que no les va tan mal?.

Abel: Ya sé que habéis acabado con el tema de Venezuela, pero me gustaría que le trasmitieras a mi admirada Pilar Cernuda que se equivoca. Hugo Chávez NO ganó por 10 puntos, ese fue el porcentaje de diferencia que alcanzó con toda su maquinaria de apaño de votos. Y hay miles de testimonios del pucherazo. El hecho de que Capriles, en un loable acto de reconciliación para evitar problemas mayores, no haya dicho nada, no significa que no se produjera el tongo en grados mayúsculos. Y una última reflexión, ¿alguna vez en la Historia un dictador ha reconocido una derrota en las urnas?

MARTA: Una de mis mejores amigas es venezolana, y tengo que decir, con espanto, que tanto ella como muchas personas venezolanas han visto como sus votos eran "TIRADOS" al río, cuando se sabía que no iban a quien debían ir (también secuestraron a su padre y pidieron rescate económico, pero esto me llevaría mucho tiempo contarlo).