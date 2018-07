Cuenta atrás

PASIÓN DE CATALANES



GONZALO: Los mayores perjudicados del circo de Mas son los ciudadanos que no quieren la independencia en Cataluña. Qué va a pasar si éstos no van a votar el domingo y sale el sí casi por unanimidad. Los no independentistas van a quedar señalados en las listas sin no van a votar y pobrecitos de ellos lo que les espera. Por eso debería haber una votación, pero no sólo en Cataluña

sino en toda España para que todos opinemos.



DOLORS: Efectivamente, tal y como han dicho los tertulianos, la Generalitat se ha cargado la imagen seria de Catalunya, y el 9N, tal y como lo ha denominado el New York times, no tiene ninguna garantía democrática, sin censo ni interventores en las mesas. Habrá movilización de los que ya han salido en las últimas Diades pero deberemos destacar que habrá millones de catalanes que nos quedaremos en Casa.



FRANCISCO: Sorprende el desahogo con el que se habla de lo que pasará el día 9 pretendiendo que todo está resuelto y que lo ùnico que queda por decidir es si hay que procesarr a Mas. El problema estará aún peor el día 10. Y los siguientes días. Y cuando una mayoría apalstante por la independencia gobierne la Generalidad no van a ser suficientes los fiscales ni los tertulianos para pararlo. Hay cuestiones que sólo se pueden resolver con política.



ALEJANDRO: El gobierno catalán incumple reiteradamente sentencias del Tribunal Superior de Justicia y, visto lo visto, del Tribunal Constitucional, sin que ningún político nacional tenga (los huevos) el coraje para haber quitado la autonomía catalana desde hace muchos, muchos años. ¿Tan pusilánimes políticos nacionales tenemos? ¿Por qué no cumplen y hacer cumplir la ley? Ahora se sorprenden de que venga un chalado de pelo largo y que el pueblo quiera votar al "iluminado".



MIGUEL: ¿Que qué tienen que hacer si hay urnas? Pues muy fácil. Retirarlas, detener a los organizadores, voluntarios, "votantes", directores que abran colegios y todo el mundo que de una forma u otra, lo haya hecho posible, disolver el parlamento, suspender la autonomía y disolver la policía política catalana.



MIGUEL: Ahora si que Astut tiene el derecho a decidir.... Y la obligacion a decidir también



Jose: Bueno y ahora que pasa con todo el dinero invertido por el gobierno catalán en la consulta? Lo reembolsaran a las arcas públicas o les daremos mas para que sigan tirándolo?



Xavi en respuesta a las DECLARACIONES DEL MTRO DEL INTERIOR SOBRE LA FINANCIACIÓN CON DINERO PRIVADO DICE: No Sr. Ministro, no. De “actividad organizada por entidades privadas, nada de nada”: publicidad institucional, teléfonos de organismos de la Generalitat para informar sobre el mismo, urnas y papeletas pagadas, edificios públicos cedidos, cartas informativas enviadas por la Generalitat… Y todo pagado con dinero público financiado por el Estado.



CORRUPCIÓN



MARTIN: No pierdan de vista los casos de posible corrupción en Zaragoza.

En la construcción de la plataforma logística, podría haber un desfase de 200 millones. Ayer en las Cortes de Aragón un cualificado testigo declaraba certificaciones de obras no realizadas. A ello habría que sumar los 15 millones pagados por dos pinturas de Goya, ahora investigada por parecer exorbitante la cantidad. Sin perder de vista el sobrecoste del tranvía de Zaragoza. Tres casos, tres, y todos de época socialista, del Sr. Iglesias, Marcelino, y del Sr. Belloch.