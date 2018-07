¿Ha hecho bien la ministra?

ANA MATO



JOSE: Que se le impute a la mujer de un delito que haya podido cometer el marido por beneficio a tipo lucrativo , me deja perplejo . Según esa teoría deberían estar en la carcel miles de personas . Quien tiene que devolver el importe en todo caso debe ser quien lo recibió que es el marido.



VLADIMIRO: El año pasado una empresa que estaba haciendo unas reformas en el hospital donde mi mujer es directiva, le regalaron una paleta de jamón ibérico por navidad, que nos comimos la familia en la cena de Nochevieja. Como digan que esta empresa estaba haciendo algo corrupto, vamos mi mujer y mi familia al juzgado.



JOSE MARÍA: Y digo yo a título lucrativo no se lucraron también las señoras y señores de Pujol, Blanco, Álvarez (Maleni)… cualquiera que esté en régimen de gananciales o no...Debe ser que como no entiendo de leyes no puedo comprender estas cosas de la política, digoooo de la justicia... O lo que sea



ENRIQUE: La Ministra Ana Mato, como dice Onega,era "carne de cañón", y se veía venir desde hace mucho.Además de su gestión horrible, su implicación en la Gurtel de forma indirecta,estaba más que clara.En cuanto a la coincidencia del día, por el juez Ruz, es normal, porque llevamos tres años de implicaciones y procesamientos,juicios, etc. de personajes pertenecientes al PP, día sí y día también,por lo que coincidir podía ser de lo más normal.

Manuel: ¿El que ha hecho bien? ¿Gastarse el dinero en cremas y clases de léxico? Si lo ha hecho tan bién ¿Por qué nombraron a Soraya ministra interina de sanidad apartándola ella? ¿Es que como estaba gestionando también la crisis la mandaron a Guinea para luchar en primera línea?



Aurora: A ver, un ministro tiene que ser impoluto, no puede haber una pizca de sospecha, no puede ni pagar a la chica del servicio en negro y pensar que puede hacer como el resto

Porque no es obligatorio ser cargo público, que se vayan! , a la mínima sospecha o hay que recordar a aquel ministro aleman, que se fue por copiar en un examen en primaria



Manuel: Yo si mi mujer tiene un sueldo y yo otro, y de repente aparezco con un Ferrari en la puerta de mi casa, te aseguro que mi mujer me va a preguntar.

SANTIAGO: Ana Mato pertenecía al partido del PP en tiempos en que su exmarido alcalde. Si un empresario la invita a eurodisney y no se hace preguntas es que no sabe hacer su trabajo. A la calle por incompetente, me parece un poco fuerte que digáis que es una cacería cuando ni siquiera llegamos a los estándares europeos en estos temas. No se pueden permitir los coqueteos con la corrupción.



MARIO: No me resisto a escribirles un correo para aclarar el tema de la responsabilidad política. No puede confundirse con la responsabilidad jurídica en el sentido de sanción que surgiría por un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico. La responsabilidad política ha de entenderse como una necesaria forma de comportarse del político en su día a día, de manera transparente, informando de las decisiones que ha tomado y explicando las razones de las mismas. Solo en casos extremos puede deducirse una sanción como la dimisión. De esta manera, sí que existe una presunción de culpabilidad en contra del político EN LA ESFERA POLÍTICA. Entender de esta manera la responsabilidad política es una forma de PREVENIR malos comportamientos en el político, que es mucho más efectivo e interesa más a los ciudadanos que el mero castigo.



ECONOMIA:

JESUS: A mí me gustaría saber ¿para cuando la bajada del IVA?. Eran totalmente contrarios a la subida, pusieron el grito en el cielo con la subida de ZP del 16% al 18% y luego nos metieron 3%.



BERNARDINO: Tenemos 6 millones de personas ganando menos de 1000€ Están aumentando los desahucios , es decir que los salarios no están aumentando para poder pagar las hipotecas. Conclusión : el poder adquisitivo de estos 6 millones ha disminuido al que hay que sumar 6 millones de parados Según especialistas hasta dentro de 20 años no se recuperará los niveles antiguos No va ser tan rápido como el ministro dice



FREIXENET



¿Por que Freixenet no cambia, o amenaza con cambiar la razón social de Cataluña a otra parte de España?.



FRANCISCO: Lamentable el twit de la diputada de Unió sobre Freixenet. Hace falta ser sectario y canalla. Dicho lo cual, hubiese estado bien que cuando más de uno y de dos periodistas en Madrid han incitado al boicot a todos los productos catalanes se hubiese denunciado con la misma dureza que ahora. .....