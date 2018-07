decisiones judiciales polémicas

JUEZ PEDRAZ Y DECADENCIA DE LA CLASE POLÍTICA

JOSE: Esa frase es totalmente CIERTA. Hagan una encuesta. ¿Es que Vd. No piensa lo mismo? Sería de lo pocos.

Ignacio: A mi juicio en lo de la decadencia de la clase política, tiene toda la razón del mundo. Hay que saber reconocer la verdad aunque no nos guste.

María: Al margen de si se extralímita o no en sus funciones, el juez Pedraz dice lo que pensamos la mayoría de españoles sin afiliación política

PEDRO: La clase política no esta en decadencia, en decadencia estoy yo y todos los que todos los dias hacemos números para sacar nuestra familia adelante, pero evidentemente como voy a manifestarme y protestar, no lo merezco, lo ético y correcto es aplaudir la situación y vivir en la miseria.

FRANCISCO: en relación a lo que se ha dicho, acerca de que a nuestros políticos les molesta que se les llame "clase política", porque no establece distinciones entre ellos, tengo que decir que ellos no se empachan de llamarnos "ciudadanía" sin tener en consideración que somos ciudadanos, con nuestras diferencias e individualidades. Si nosotros somos "ciudadanía", o sea, masa amorfa, ellos deben ser "clase política", o sea, todos iguales en el descrédito. Es el fruto de su siembra.

XAVI: Aplicando la lógica -llamémosla sí- del juez Pedraz, al individuo este de Mallorca que quería volar la universidad de Palam, habría que ponerle inmediatamente en libertad. Al fin y al cabo solo, gracias a la malvada policía, ninguna llegó a ser colocada ni a explotar.

GONZALO SOBRE MANIFESTACIONES: Sobre el cambio de la ley de huelga y el derecho a manifestarse, creo que no es necesario. Sólo se debe hacer una normativa que obligue a quien convoque la manifestación a hacerse cargo de todos los destrozos que generen tras la manifestación. Seguro que no hacía falta policia.

JUAN: Obvio que los detenidos no le van a decir que su intencion no era tomar el congreso, yo soy policia y en la proxima manifestacion me quedo como los hombres estatuas que se ponen en el retiro, no doy ni un palo, por cierto la misma policia que ha detenido al loco de la universidad de Mallorca, solo falta que si el ministro del Interior visitara la universidad los estudiantes antisistema le montan el pollo, Spain is diferent

GUILLERMO PARA ANABEL: lo que creo que la gente quiere cuando dice "que se vayan todos" es: que se vayan estos y vengan otros, otros con auténtica vocación de servicio público que empiecen por adelgazar las estructuras del Estado y de las Autonomías y por quitarse TODOS los privilegios que se adjudicaron en silencio poniéndose de acuerdo por detrás del telón de un teatro donde representan todos los días pantomimas de falsos enfrentamientos.