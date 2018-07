Asuntos internacionales

VENEZUELA:

CHEMA: Os pide opinión sobre el futuro de Venezuela. Tras la detención de Ledezma todo parece indicar que el tándem Maduro/Cabello han decidido tomar el camino sin retorno. Creo que el más peligroso de los dos y, por tanto, el que "empuja" todo es Diosdado Cabello, que sabe a ciencia cierta, al igual que Noriega, su futuro es pasar el resto de su vida en una cárcel de EEUU. Me pregunto si “el de la coleta” seguirá sintiendo envidia del régimen bolivariano?

OTRO oyente: Hubo una época en la que "los Podemos" vivieron "full time" en el palacio de Miraflores. Cualquiera que diera coba al Comandante Galáctico, y en eso "los Podemos" son maestros, salían de Miraflores con maletines repletos de Dólares. En cualquier momento saldrán a la palestra otros trapicheos de Monedero y Cia.

GRECIA



FRANCISCO JAVIER: Partiendo de la base que no soy economista, ayer en el programa de julia en la onda, se comentó, que España en realidad no ha puesto dinero alguno para el recate griego, lo que ha hecho, es avalar al BCE cuando se hizo con la deuda griega... ¿Qué hay de cierto?, ¿Podrían explicarlo?... porque si es así, a qué viene que salga el ministro a decirnos que cada español ha puesto “x” euros para salvar a Grecia...



MARIANO: ¿tenemos que tomar nota los españoles de lo que le está pasando a los griegos? para poder pagar deuda ¿tenemos que volver a las épocas pasadas de pobreza y a la falta de prestaciones sociales para las clases mas pobres?



DARIO: Lo de Grecia es algo increíble. Tsipras y Varufakis juegan con la desesperación de los griegos, no les han explicado la gravísima situación real por la que atraviesa el país y les han metido en una especie de Matrix que conduce directamente a la bancarrota, con todo lo que supone para el griego de a pie.El egocentrismo de Tsipras y Varufakis solo es comparable al de Pablo Iglesias, pero ellos estarán muy tranquilos porque nunca les va a faltar de nada,incluyendo una moto Yamaha y un buen traje de Armani.



CONTRATACIÓN LABORAL:



JAVIER: Yo haría dos tipos de contrato, uno indefinido y otro que englobaría todos los temporales. En el indefinido la seguridad social la pagarían al 50% el trabajador y el empresario y en el temporal el 100% el empresario. Este tipo de modelo incentivaria mas la contratación indefinida. Yo soy autónomo y pago el 100% . Que sepa el trabajador lo que cuesta la cotización y que la seguridad del puesto de trabajo también tenga su coste, y el decide. Todo esto con la mochila Danesa.



ACTUACION POLICIAL EN La FRONTERA con los inmigrantes



GUSTAVO: sobre los compañeros imputados tras la actuación en la frontera. En primer lugar en las “devoluciones en caliente” los policías no hacen más que cumplir órdenes y ceñirse a un protocolo ya convenido entre los gobiernos por lo que quien deberían estar imputados son los firmantes de dichos acuerdos y en segundo lugar si se imputa a un policía por usar su defensa reglamentaria contra una persona que está realizando una entrada ilegal en territorio español que no habla español y que en primer lugar responde con patadas a los agentes díganme ustedes ¿qué es lo que le queda al policía? Si no dotamos a los policía as de un apoyo social difícilmente puedan hacer bien su trabajo.



PSM



MARTIN: Aquellos polvos que originó Zapatero traen estos lodos que vemos hoy en Madrid, y que llegan al nido socialista que es Andalucía. Parece que el Presidente Zapatero no fue bueno para España, ni siquiera para su propio partido. Es una pena que un partido político que tenía sentido de Estado se esté deshaciendo, precisamente cuando resulta necesario para España.

JUANJO: Lleva razón Casimiro, Pedro Sánchez dijo: “que decida la militancia”, hasta que llegó al poder. No es lo mismo que la militancia de Madrid, ejemplo Leguina favorito y gana Morán, que la Comunidad de Madrid, donde Fuenlabrada, etc y con los pactos de mesa-camilla, sale lo que quiere el secretario general, por aquello del reparto en las listas, tanto nacionales, como regionales; en las agrupaciones de Madrid capital, ya es más complicado, porque aquí al repartir menos, pues puede haber más democracia. Al final todo es una farsa y “que decida la militancia, hasta que yo lo diga”. Faltaba Felipe Gonzalez hablando de endogamia, quizás sea el que más sabe de esto.

MARIO cree que a Gabilondo Gabilondo no tiene ninguna posibilidad en Madrid. Cualquiera de los 3 posibles candidatos del PP (Esperanza, González o Cifuentes), pero sobre todo, los dos primeros, se lo meriendan en el primer round.

PROGRAMA ECONÓMICO DE “CIUDADANOS”



CARLOS: Liberales de relumbrón como Juan Ramón Rallo califican esas propuestas como de un partido socialdemócrata serio, alejado del populismo. Las medidas que proponen sobre Dinamarca, por ejemplo podrían servirnos porque allí no sufren el desempleo estructural que sufrimos desde hace décadas en España.



“El frío ha muerto”

Raúl nos ha escrito a las 8 de la mañana: Salgo ahora a trabajar, 2 grados en granada. Hombre, no hace frío si tu escala está por debajo de 6 bajo cero..