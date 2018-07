¿Qué hacemos con Grecia?

GRECIA



SERGIO: ¿Por qué no se puede dejar a Grecia tirada? Si la gente que vota a partidos populistas experimentan en sus propias carnes los resultados de la demagogia, igual conseguimos que se esfuercen en sacar al país adelante en lugar de exigir agradable bienestar pagado por los trabajadores del resto de Europa, españoles incluidos. Que Grecia se comprometa a devolver el dinero que le han prestado o, si no, que aprenda a vivir de sus propios recursos.

Lourdes: La culpa la tienen los griegos, como dice Casimiro. Los griegos han vivido derrochando y así les ha ido. El resto de los países europeos han vivido de otra manera, son capaces de salir de la crisis e intentan echar una mano a Grecia. El problema es que los griegos quieren seguir igual que antes. No quieren hacer reformas y por eso han elegido a Sipras. Pero no les va a salir bien la jugada. Y la culpa no la tenemos los que, encima, les prestamos el dinero, por mucho chantaje emocional que hagan a través de un ministros presuntuoso y chulo. O hacen reformas y viven como vivimos los demás, pagando impuestos y gestionando bien su dinero, o tendrán que arreglarse ellos solos. Y eso va a ser un drama, pero la culpa no es nuestra, es de ellos, que no quieren cambiar.

Agustín: La situación de Alemania en 1945, fue consecuencia de la guerra que ellos habían provocado, Si una vez finalizaada hubiesen pretendido utilizar las ayudas para continuar la guerra, no hubiesen recibido nada. La situación de Grecia es consecuencia de su mala gestión y pretende que le den ayudas para continuar con esa mala gestión.

Otro: Mucho decir de Grecia pero me hubiera gustado ver donde estaría Alemania si no se le hubiera condonado la mitad de su deuda (22.550 millones de marcos de los de entonces) con el Tratado de Londres en 1953... Por favor, a ver si miramos un poco más hacia atrás y recordamos la humanidad que últimamente parece que hemos perdido...

HERMINIA: el problema de europa son las distintas economías y grecia no debió entrar en el euro,y encima engañando que ya es el colmo de la falta de todo.el sacrificio es imprescindible cuando en tu casa no hay dinero

ENCARNA: Solución para Grecia, se devuelve el dinero sin intereses. Los que compraron deuda lo hicieron por el alto interés del bono. Que se conformen con recuperar el dinero.

María Fernanda: Grecia no es la cuna de la democracia, la cuna de la democracia es Atenas. Esparta y otras polis eran lo menos parecido a un sistema democrático.

La democracia en Atenas era, comparada con las democracias modernas, muy restrictiva; solo votaban y tenían derechos ciudadanos los considerados "ciudadanos", que eran una pequeña élite. Era muy difícil conseguir la ciudadanía, casi imposible. Grandes filósofos que no habían nacido en Atenas, pero que vivían en ella, fueron considerados y tratados siempre como extranjeros.



PEPE: sr. del pozo cada español ha puesto 600€para pagar los errores de los dirigentes griegos si a vd. le da pena se lo pone vd. de su bolsillo los míos que me los devuelvan

GASOIL:

SANTIAGO: Perdón por la interrupción. Solo una cuestión más mundana. El gasoil ha subido 10 cts en una semana!!!!! Y aún habrá alguien capaz de explicarlo



SOBRE LA RECUPERACIÓN



MARIANO: se comenta del crecimiento que tendremos por fin en este País, lo que no se comenta es si todo esto se puede ir al garete si no se resuelve el problema vasco/catalán, los catalanes también dicen lo del tic, tac, con respecto a la independencia.



PODEMOS:



Si Pablo Iglesias no puede convencer a su novia para que se integre en Podemos y les vote, ¿cómo va a convencer a diez millones de españoles?



IU



Javier: El después de Anguita en IU, ha sido un continuo derribo por sus sucesivos líderes, Anguita dejó el parlamento con 24 diputados, Llamazares se encargó de dilapidar los 24 por su seguimiento al PSOE, porque estando Zapatero de jefe de gobierno se dedicó hacer oposición a la oposición, es decir al PP, y es que perder el rumbo y la personalidad y hacer seguidismo a otro partido te hacer cerrar un partido por falta de existencias.