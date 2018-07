Grecia en el punto de mira

Grecia tiene sólo 11 millones de habitantes, contando mujeres, niños, ancianos, perros y gatos. Todos ellos cerca de un 40 % más pobres desde que empezó la crisis. Entonces ¿Quién se ha quedado con los 240 mil millones que se les han prestado, si los pobres son más pobres aún , tienen menos Seguridad Social, pensiones más bajas, medicinas más caras ?. Créame, ante esa fractura social hasta yo votaría a Syriza o a cualquier otro que ofrezca hacer algo distinto a robarme hasta la esperanza. El país ya es una escombrera, Yo, pobre de solemnidad y viendo a mis hijos pasar hambre ¿me voy a preocupar porque el índice no se?



PACO: España no es Grecia, es verdad, pero entre socialistas, ayudados con Podemos, incluso se podría superar a Grecia en desastre, podríamos superar a Syriza



DANIEL: Creo que nos vendrá bien que en Grecia, gane la versión griega de PODEMOS. ..

Tal vez cuando Grecia se hunda, presente suspensión de pagos, y el caos se apodere del país, muchos abran los ojos y piensen lo que puede ocurrir aquí. ....

Mi familia vivió el corralito en Argentina, y pensar que pueda gobernar PODEMOS, me produce pánico. .....



Constantino: Vaya campaña estáis haciendo a esta formación comparando la situación española con la griega. Nosotros no hemos sido rescatados, las pensiones no han sido rebajadas un 50%, los sueldos tampoco, normalmente pagamos impuestos, tenemos crédito internacional...etc. Por favor, un poco de sentido común.



COMPARACION PODEMOS con otros partidos: FRANCISCO: ¿Por qué asusta muchísimo menos, al menos por las reacciones, el partido de Marie Le Pen en Francia que Iglesias? Me lo podría explicar,



Jose manuel: Totalmente de acuerdo con las sospechas de Camacho: El psoe en su desesperación puede llegar a pactar cosas que ahora ni nos imaginamos. Más nos vale que gran parte del descontento vaya a Ciudadanos y Upd, porque como Podemos+Psoe+Nacionalistas tengan la llave para cambiar la constitución, que nos pillen confesados.



MARIANO: pregunta a los tertulianos ¿sabemos los ciudadanos votantes, las consecuencias que puede tener ganar las elecciones un partido como Podemos y la independencia de Cataluña?