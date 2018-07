La actuación de la Fiscalía

Reforma constitucional



Milagros: Que nos diga claramente el PSOE, PODEMOS , ETC. , qué quieren cambiar exactamente de la Constitución, una vez bien explicado y sin engaños, ¿ vamos a poder votar en referéndum todos los ciudadanos estos cambios? Por otro lado, cuando insiste la Sra. Susana Diaz en la España Federal, ¿Cómo quedaría las regiones menos ricas?, como persona residente en Andalucía donde pago unos impuestos tan exagerados como cualquier catalán, no quiero ser ni más ni menos que ellos. Para terminar, ¿creen realmente los socialistas que el asunto catalán se finiquita con una reforma constitucional o una España federal?



CHEMA: Cada vez que Pablo Iglesias da una entrevista desinfla un poco el globo de PODEMOS. A este paso, en un par de meses, se incorporara a "la casta" por derecho propio.



ANTONIO: tras sus últimas apariciones públicas Iglesias queda claro que muchas de las medidas propuestas son inviables: ¿Cómo va a sacar a España de la OTAN y romper el acuerdo bilateral de defensa con EE.UU? Tampoco creo que esa "milonga" de más impuestos a los ricos para aumentar la recaudación se lo permitan, más vale luchar contra la economía sumergida y así aumentar la recaudación. El capital, la banca y las grandes multinacionales son las que mandan, es la cruda realidad, promesas inconcretas y quimeras son imposibles de llevar a cabo.



MARTÍN: Si todo lo que son capaces de alegar desde Cataluña es lo que usted ha comentado, falta de advertencia al Presidente Mas, no tengo más remedio que pensar que, de nuevo, nos hallamos ante un enjuague político. Crear una controversia que dificulte, o mejor que impida, que los más altos representantes del Estado en Cataluña, o sea sus gobernantes, sean juzgados. Además de estar llamando inútiles a todos los asesores jurídicos de la Generalidad, pues hasta el más lerdo en leyes, como yo, sabe que el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento



Otro oyente: ¿ Tan dificil es ver, por parte de los fiscales catalanes, los delitos que ha cometido Arthur Mas y su banda, cuando todo el mundo los ha visto?



Antonio: Torres Dulce deberá aclarar cuales son los criterios para nombrar a estos señores de la fiscalía catalana y por qué no los destituye si no acatan su orden jerárquicas.



MIGUEL en general: Lo de Cataluña se ha convertido en una mezcla de fanatismo, miedo y estupidez soñadora, se está dejando la correa demasiado larga....., al final el perro acabará mordiendo.



Miranda: Estoy pasmado escuchándoles discutir que si el culpable es el gobierno o el fiscal general del Estado, los fiscales de Cataluña o el estado en en su conjunto y resulta que el único inocente es Artur Mas. Por Dios ¿nadie cree que Mas es el culpable?



Carlos: A mi desde pequeño se me habia enseñado lo de que : " el desconocimiento de la ley no te exime de cumpliarla" . Pero por lo que veo gente como Artur Mas y ciertos independentistas estan por encima de las leyes ademas de estar protegidos por sus fiscalias autonomicas



Ignacio cómo que tiene que avisar el Gobierno a Mas para que no cometa un delito? Artur Mas conoce el código penal de sobra y no hay que avisarle de nada, y no sólo cometió el delito sino que además lo anunció, con lo cual hay indicios de sobra para iniciar actuaciones penales e indagar si se cometió un delito…Además, el Ministerio Fiscal lo que le obliga es a cumplir la legalidad; cosa distinta es que siga manteniendo el nombramiento político del CGPJ lo que sí quita independencia a jueces y fiscales…Y el artículo 63 lleva hasta a la suspensión del cargo de fiscal por desobediencia…



PATRICIA: Y totalmente de acuerdo con Arcadi:Qué mala es la falta de valentía!!!!



Jose: Tiene razón. Nuestro presidente aparenta cobardía en el caso catalán y además está faltando a su juramento de hacer cumplir la LEY. Ahora va a Cataluña a hacer pedagogia.....¿Ahora? ¿y en que estaba usted pensando antes Sr. Presidente,



JOSE: Entiendo que Arcadi se equivoca: con efectos jurídicos, sólo puede advertir de las consecuencias del incumplimiento, el juez o tribunal que prohíbe...



FERNANDO: Más trahuma me produce a mi. El saber que los canarios pueden montar en avión más barato que los demás. Por su situación de lejanía. Y los demás no puedan mover el camión por el precio del petroleo entre otras cosas.

La igualdad y la solidaridad no se ve en estos personajes.