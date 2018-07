El federalismo como opción

LA RAPIDEZ DEL TC



Jose Luis: El TC habló por fin, manifestando la suspensión de todo el paripé de los separatistas catalanes. Arturo Mas dice que ha actuado muy rápidamente, debe de ser uno de los pocos españoles que piensa así. Para mí ha tardado una eternidad en hacerlo, Mas agitador. Homs dice que el Gobierno de España les es hostil. Pero Homs, hombre de Dios, ¿quién ha roto las hostilidades y estáis dale que te doy, duro que te pego? ¿Mis amiguetes y yo somos buenos? Los malos son los demás.



AURORA sobre la actuación del Gobierno: para mí la gestión que hace del asunto Rajoy me parece insuperable, con su serena contundencia hace lo que tiene que hacer, responder con la ley al desafío de los nacionalistas - no sé por qué hay medios que lo critican, no sé qué harían ellos en un ámbito democrático…Y no veo que sea tarde, como dicen algunos. No tiene que adelantarse , a cada paso que el independentismo da, más se acercan a la abismo ellos solitos , que es su destino sin remisión, y el 9 de NOVIEMBRE se acabó para todos ellos su disparatado e ilusorio dislate.



OTRO OYENTE: A mi no me parece tampoco un tema de broma, ni de que estamos hartos, ni de otra vez , ni de pasión de catalanes. Todos los españoles tenemos que salir a la defensa de Cataluña, y de los catalanes porque tengo la sensación de que somos muchos más que los independentistas



BORJA: ¿No creen que el conflicto catalán se solucionaría cambiando la pregunta de la consulta y preguntando la verdad? Pregunta: ¿Quiere usted que Cataluña tenga un estado independiente de España y por lo tanto de Europa? A ver si se atrevia la Generalitat a preguntar sobre la verdad de las cosas.



ENTREVISTA A PEDRO SÁNCHEZ



Aurora: El señor Sánchez dice una cosa y la contrario, dice que federalismo no es solución para el independentismo, y entonces por qué la plantea ahora como tal respuesta? Y si no, qué plantea para el desafío independentista? ´



ANA: Me encantaría que explicará mejor su proyecto federal porque ciertamente igualar impuestos, competencias etc, dudo mucho que sea parte de las exigencias de regiones independentistas, muy al contrario, parece más centralismo que descentralismo



OTRO: Porque las comunidades no pueden competir entre ellas y la sociedad tiene que competir. Tenemos todo tipo de comisiones de la competencia pero le estado nunca puede competir porfa hacer las cosas mejor con el mismo presupuesto el federalismo en Suiza es competencia entre los cantones. Ofrecer mejores servicios con el mismo dinero es lo que pondría colorado a muchos políticos que se han dedicado a despilfarrar



EMILIO: Esto que está diciendo es lo mismo que llevan diciendo, el PP-PSOE, cuando están en la oposición, y luego llegan al gobierno, y SIEMPRE, se les olvida. Volvemos al día de la marmota.



MIGUEL: Su reforma federal no tiene sentido en esta España que ya lo es. Volvemos al 'federalismo asimétrico' de Maragall, es decir, la 'ley del embudo' para unos lo ancho y para los demás lo estrecho. De Castilla y su troceamiento, del cual es responsable en gran medida el PSOE, no dice nada. También pretenden robarnos de nuevo con el impuesto de sucesiones. La conclusión es que en lugar de ahorrar es mejor gastárselo todo y no dejar nada porque si no viene la administración y roba a los sucesores.



RAMON: Ya estamos viendo como el abrir la tarta de modificar la Constitución no será tan bueno para todos. Pedro Sanchez propone cambiarla, el PNV también, sin embargo no creo que ambos quieran cambiarlas en el mismo sentido. Ambos defienden con firmeza la necesidad de renovarla pero no parece que lo hagan con ánimo de ceder, sino de que ceda el otro. Abrir una renovación de la Constitución debe estar bañado de ánimo de crear y de muuuucho ánimo de ceder.



Juan: ¿Y si planteamos en España una reforma de la Constitución y sale NO aprobada, que hacemos con una vieja y otra que no queremos?



JOSÉ MARÍA: ¿Abrir un proceso constituyente? ¿Elecciones constituyentes? ¿Está seguro que puede cerrar el proceso constituyente con éxito, con una nueva constitución aprobada con una mayoría clara y contundente? ¿Tiene y puede dar seguridad o está dispuesto a jugar y arriesgar el futuro de España?

SALARIOS e informes sobre la situación laboral

María: Hoy, la Organización Internacional del Trabajo, avanza un informe demoledor sobre la situación laboral y económica en España. Con una edad de 50 años estoy en el paro y este gobierno no hace nada para paliar esta situación. Por favor basta ya de tonterías y a por lo que importa a la sociedad, que no es precisamente el tema catalán.



Carlos: La OIT reclama algo muy necesario en este país: no ya subir salarios a secas sino ligar más retribución a productividad...¿Por qué si un empleado a penas cumple con su cometido y otro es excelente, se esfuerza y saca todo adelante tienen que cobrar lo mismo? Los sistemas retributivos envían un mensaje claro al empleado. Si queremos más productividad, que de eso hablan mucho lo políticos sin saber de qué hablan, ¡premiémosla! ¡paguémosla!



ADIÓS A BOYER



EDUARDO: Bien llevado el obituario de Boyer, con excepción del tema Rumasa que podría aparecer casi como una víctima. Cierto es que se enfrentó a Rumasa y ésta, previamente, se había enfrentado al Estado y tenía más agujeros que un queso Gruyer. La decisión en Consejo de Ministros era “hay que acabar con el forúnculo”; las alternativas, vía decreto quedaron en la mano del ministro de Justicia que asumió la responsabilidad de decidir con su equipo de abogados del Estado la fórmula. Se escogió la peor, dejando aparte la INTERVENCIÓN que era la adecuada.*

RAFAEL: Con la confiscación y posterior expolio de la anterior Rumasa, cometieron un auténtico crimen, no ya contra la propia Rumasa y sus propietarios, sino contra el Estado de Derecho y la Democracia. Porque vulneraron los más elementales principios de la Justicia y los Derechos Humanos, empleando la fuerza y la violencia, al más puro estilo de la última república bananera tercermundista. Mientras que al mismo tiempo, en el caso de Banca Catalana y Puyol, ellos mismos, lo tapaban todo y le daban carpetazo.