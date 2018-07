Pendientes de Escocia

ESCOCIA vs CATALUÑA



RICARDO: En Escocia se habla de una diferencia de 4 puntos Estas decisiones deberían de aprobar con un mínimo del 80% Cómo puede existir una buena convivencia entre un 52% que no quiere la independencia y un 48% que la quiere.



Ángel: Si gana el "sí" en Escocia, no habrá quién aguante a los catalanes, y si gana el "no", dirán que el caso de Escocia no tiene nada que ver con el catalán. También el otro día escuche que las imágenes de la manifestación de la diada catalana habían dado la vuelta al mundo. Espero que también hayan dado la vuelta al mundo los casos de corrupción que padecen ((la ejemplar familia Pujol, el caso palau, banca catalana, el caso Pallerols, etc, etc))



Juan Carlos: Sinceramente, estoy aterrado por el resultado en Escocia. Aunque estoy deseando que salga el NO, veo que no calmará la sed de los independentistas en Euskadi o Cataluña. No os podéis imaginar cómo nos sentimos los que no estamos a favor de la independencia en Euskadi pensando que algún día estemos totalmente en manos de gente como Bildu.

Ya dominan la mayor parte de las instituciones guipuzcoanas, y menos mal que no gozan de mayorías absolutas de momento. Pero mucho me temo que eso vaya cambiando con los años, ya que se están preocupando muy mucha de aleccionar bien a la juventud.



Jose Luis: Si en Escocia han tenido dos años los independentistas para tratar de difundir su discurso y por tanto convencer al mayor número posible de escoceses, ¿ se imaginan lo que ocurriría en un referendum en Cataluña después de 30 años de gobiernos nacionalistas en los que se ha ido inculcando a la sociedad el odio a España? de alejarse de un proyecto común ? de inocular a varias generaciones todo eso ? Si Cameron ha sido un auténtico “lumbreras”, ¿ qué decir de los gobiernos españoles desde la transición ?



ANGELES: Tengo una duda: Cuando alguien de Cataluña se refiere a

España como un país extranjero ¿En Escocia se nombra también a Gran Bretaña como otro país extranjero , O la tontería es solo nuestra ?





TOMÁS: La situación en Escocia, desde la distancia, puede parecer banal a los ojos de un ciudadano español medio. El español de a pie no se levanta pensando los mercados europeos, ni en la prensa económica, ni la situación geopolítica de esto que aún podemos llamar Europa. Pero la situación en Escocia, podría resultar un fiel reflejo de lo que pueda acontecer en España en los próximos meses. Si el referéndum arroja un resultado ecuánime, un 52-48, un 55-45, romperá definitivamente la situación y la sociedad escocesa. Votar en Cataluña resultaría creo incluso peor. Lo de hoy en Escocia es una bomba de relojería que pase lo que pase explotará rompiendo definitivamente la unión por la que tanto se ha peleado en esta Europa.



PABLO: Una simpática casualidad. El edificio del Parlamento de Edimburgo es obra que un brillantísimo arquitecto catalán, desgraciadamente fallecido hace pocos años; el gran Enric Miralles.



Pasión de Catalanes:



LUIS: Los problemas de Catalañuna con el resto de España no vienen del recurso al Constitucional como ha afirmado César Luena. Como poco, vienen de aprobar en el parlamento español la nueva constitución catalana, promesa del sr. Zapatarero al sr. Maragall y al cual ni un sólo socialista se opuso en el congreso.

RAQUEL: No entiendo porque insiste el PSOE con lo del estado federal... Los catalanes no piden eso. Quieren otro país, otra bandera, otro idioma....Estados Unidos es federal y nadie allí cuestiona esos tres aspectos. Realmente ellos creen lo que están diciendo? Qué el federalismo es la solución? A lo mejor yo no me estoy enterando de nada.

MANUEL: Es increíble escuchar hablar a los socialistas de reformar la constitución porque existe desigualdad, y luego quieren darle a los catalanes más recursos y no quieren quitar el cupo vasco. Alguien me lo explica

Fernando: Al final lo que quieren es que ademas de vascos y navarros haya mas españoles de primera (catalanes) y después los de segunda (el resto de comunidades) y españoles.

ANGEL: Sobre el tan manido "Choque de trenes": creo que el nacionalismo catalán pretende el choque de trenes en la misma vía y con las velocidades que cada uno lleva, una suma, como victimismo. El Gobierno, por el contrario no se mueve, aunque en la misma vía, espera a que el otro frene y en última instancia dispone del "cambio de agujas" y por tanto de vía" , que tiene un nombre legalidad, CONSTITUCIÓN, para evitar el choque



PEDRO SÁNCHEZ EN la TELE:



Lo primero un oyente nos recuerda que ayer estuvo como invitado en El HORMIGUERO y fue récord de audiencia de la temporada, con 2,7 millones de espectadores y un 15,5 de share



MANUEL: Por qué no se deja el nuevo líder del PSOE de llamar a la prensa rosa y llama más a su partido en Cataluña para que vote lo que tiene que votar y se deje de populismo



XAVIER, desde Barcelona: Después de lo de ayer de Sánchez no descartemos que llame en la “hora delos Fósforos” para explicar aquella diarrea fuerte que tuvo…

Félix: Su punto de mira son los votos, vale cualquier programa, incluso el de ayer… ¿Dónde están sus realidades para disminuir los parados? Por ejemplo?