Monotema en el Congreso

CARLOS: La cuestion es si realmente sirve el debate para algo porque simplificando mucho el resumen del debate todos los años es algo asi: El gobierno lo hace todo de lujo y es maravilloso y logicamente es el que ha arrasado en el debate y la Oposicion : el gobierno es malísimo , nos hunde económica y socialmente y el debate lo hemos ganado de calle nosotros



DAVID: Para cuando se darán cuenta los políticos de los viejos partidos q no nos interesan sus insultos descalificaciones y el "y tu mas"? Estamos hartos de las peleas de gayos... Queremos política y propuestas q mejoren las cosas y protejan a la ciudadanía... Q aprendan de los pequeños partidos



Mariano: ayer fue un puro trámite porque efectivamente volaban los posibles nuevos parlamentarios.



Javier: me recordó a esos partidos de fútbol, que un equipo ha perdido el partido de ida por bastantes goles y en el de vuelta sale a jugar al límite y juzgándose las tarjetas en cada entrada, Pedro Sanchéz entró así, a jugarse la tarjeta en cada entrada, y el rival entró en el juego y sacudió incluso mas que el otro equipo, si hubiese sido un combate de boxeo, el árbitro lo tendría que haber parado o un auxiliar tirado la toalla desde la esquina.



JOSE: Escuchando ayer el debate tengo cada día más claro que los españoles nos merecemos otros políticos.Se siguen creyendo que porque inauguren cuatro centros sanitarios,dos polideportivos y un centro de mayores 3 meses antes de las elecciones los vamos a votar,y para colmo cuando tienen la ocasión de explicarse y poner soluciones nos encontramos con actuaciones de circo como las de ayer.

Da vergüenza ajena.



Juan: Si yo tuviera una empresa y mi consejo de administración se comportara la mitad de mal - asquerosamente mal- que esos políticos del Congreso, los despedía a todos y me dedicaba a comer pipas por la playa. No entiendo por qué la política tiene que ser tan asquerosa... y luego quieren que participemos. Yo voto, ¡qué remedio!, pero nunca voto a favor de nadie, sino siempre en contra de algunos... es el único consuelo.



MARTÍN: ¿Es posible que "El País" haya asistido a otro debate? Ustedes mismos han dicho que ganó Rajoy por KO, y el resto de diarios también le dan vencedor por mayor o menor margen; excepto El País, que da vencedor a Sánchez por un 70%. Y no perdamos de vista el saludo de IU: "salud y república"; o sea el fin de la Constitución.



LUISA El Sr.Calleja ha dicho que un Preside de Gobierno no puede decirle a ningún diputado "no vuelva más por aqui"; y estoy de acuerdo. Pero le pregunto: ¿se le puede llamar a un Presidente y por extensión a todos los votantes que representa, "sinvergüenzas”?



OTRO oyente: Rajoy quiso decir: NO VENGA A "NO" DECIR NADA.



Sobre insultos: Ante todo decir que los insultos y las descalificaciones, rebajan la categoría del debate. Decir que el orden que es importante, 1° Pedro Sánchez insulto a Rajoy llamándole mentiroso y sinvergüenza, entonces Rajoy le llamó patético.

Decir también que el rescate del que todos hablaban y hablabamos era un rescate al país en su totalidad, como Grecia, y eso se evitó, solo se rescataron las cajas públicas, creo que hay una gran diferencia.

MARIA: Me hubiera gustado escuchar algún dato en la oposición, no sólo titulares de prensa para armar sus argumentos. Y, por supuesto, alguna propuesta alternativa y la manera de llevarla a cabo.



Aurora: PSOE, el Sr. Sánchez, habla desde el cinismo y desde la desvergüenza política.

Cómo se permite reprochar recortes sociales, y rescates, cuando todo esto que hemos pasado fue ´gracias´ al gobierno del Sr. Zapatero que nos llevó a la ruina y casi a la bancarrotra sino fuera porque el gobierno del Sr. Rajoy se hizo cargo para :



- 1º paliar este desastre - que la inercia del mismo todavía la estamos sufriendo-

- y luego proceder con la recuperación que ya nos financiamos al 0% como Alemania.



A Rajoy se le podrá criticar tomar unas medidas u otras , estar más o menos acertado, pero el PSOE se tiene que callar, porque su nefasta gestión es la causante de todos los desastres sociales y económicos que todavía arrastramos. Qué crédito tienen sus vacías palabras, sus mismas críticas son los efectos de su nefasto gobierno; o sea que todo lo que diga, es boomerang para el PSOE.



PATRICIA sobre los que se van: Me estoy poniendo de mal humor. Dice el Señor Hernando que emigramos por necesidad. Pues en cierta manera si, pero eso no es malo! Estoy haciendo un Master en la mejor escuela de Arquitectura de Europa, de eso se arrepiente España? De que optemos a la mejor educacion posible, segun nuestras necesidades y deseos? De lo que deberia arrepentirse es de no poder ofrecernos un plan retorno! Irse es bueno, a nivel personal y profesional. Volver es lo mejor de ello. Creo que la estrategia de lamentarse de los que nos vamos es completamente erornea. La estrategia es hacer que volvamos! Que mal genio eh, como si estuviese traicionando anuestro pais nos tratan.