Corrupción sin perdón

POLÍTICA Y CORRUPCIÓN



Jose Antonio: totalmente de acuerdo con Onega, ya esta bien de decir que son unos pocos. Hay dos clases de politicos, los que han pillao y los que no



AURORA: Yo no quiero que pidan perdón, lo que quiero que limpien el partido y después dimitan, eso es lo que quiero



MARTIN: ¿Qué es eso de que dimitan o cesen de sus cargos de responsabilidad? Que escuchen al pueblo de una vez y devuelvan lo que se han llevado y lo que han adquirido aprovechándose de sus cargos, vayan a la cárcel y cuando salgan les den los 426 euros y que vivan como hacen muchos españoles.



ROBERTO: yo he votado mucho tiempo a la derecha en éste país, eso si, con la nariz tapada, ya que hace tiempo que huele muy mal la política. Pero realmente creo que a partir de ahora ya no hay mascarilla ni pinza que anule putrefacción que hay en los partidos grandes de éste país. No quiero a Podemos pero entiendo que mucha gente se deje llevar por el populismo. Desde luego si mañana hubiese elecciones yo no sabría que hacer, susto o trato?



Francisco: La solución no está en códigos éticos, ni en perfeccionar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sí, sino en la Ley Electoral y en la Ley de Partidos. Hay que hacer que los Diputados representen y respondan ante los electores, no ante el Partido. Y hay que romper la disciplina de voto. Hay que arrancar la Administración Públca de los Partidos Políticos. Y estos cambios en la Ley Electoral y en la Ley de Partidos hay que promoverlos desde la Iniciativa Legislativa Popular. No necesitamos más partidos, como Pdemos, necesitamos menos Partidos, menos poder de los Partidos.



SALVADOR: Una de las cosas que habría que hacer es una buena Ley de Contratación del Estado y Autonomías para quitar en los concursos y subastas de obras y servicios toda la picaresca que existe hoy. Poner algo así como una subasta pública a la americana a la que puedan asistir todas las empresas interesadas y reúnan las las condiciones técnicas y financieras.



CHEMA: Tiene algún parecido el tres por ciento catalan con el tanto por ciento descubierto en Madrid ??? Por que no se ha hecho ninguna redada parecida en Cataluña??? Se hará algun dia??



MARGARITA: Querría saber para cuándo la misma publicidad para estos temas nuestros...aquellas cajas con cerrojos depositadas en el Juzgado, la persecución y la burla a la Juez Alaya...



PEDRO: Gurtel, Eres Andalucía, pujoles, barcenas, y lo que aún colgará. Señores del PP Y PSOE, se lo están poniendo, fácil muy fácil, al amigo Iglesias. Abróchense los cinturones que los ciudadanos ya no están cansados. Están en estado gaseoso. Van a tomar posiciones dentro de un año con el tramite que tanto usan los políticos y que llaman fuerza democrática, valor del pueblo, democracia en estado puro. -EL VOTO- Lo dicho!!!! oído cocina !!! se está rodando.



En el caso concreto de VALDEMORO: JESÚS: Con el boom de la construcción se llenaron los bolsillos. Ahora como de esa ubre ya no sale nada montamos otro chiringuito. Es vergonzoso lo que los habitantes de Valdemoro están sufriendo. Hace dos años no se abrió la piscina municipal por falta de fondos. Han llenado el pueblo de parquímetros cuando no hace ninguna falta. Tasas de basura de 90 euros. El IBI adelantado y fraccionado en dos plazos. Por no decir de un chanchulleo que querían hacer con los parados de la localidad. Vamos VERGONZOSO DE VERDAD. Y el sr. Granados poniendose hasta arriba a cubatas en las barras de los bares. Aunque si es verdad que ´´últimamente se le ve muy poco. !VAYA TROPA!



TERESA: no hace falta ninguna ley anticorrupción, ni ningún pacto. Hace falta una ley muy muy dura para que sea disuasoria y así podamos acabar con esta lacra para el país.



HA LLAMADO ROBERTO, UN AUTÓNOMO, para reflejar la situación que vive cada vez que intenta cobrar una factura; dice que cada vez cuesta más hacer una con IVA; que los clientes le dicen que para que se lo lleven los políticos, no lo facturan y demás. Dice que si mete el IVA en el precio total del servicio, se lo rechazan porque claro, hay otras más baratas.



SECCIÓN MAR:



NACHO: El juez, en mi opinión, no tiene ninguna rueda de prensa....Esta gente, presuntamente, han robado 250 millones de Euros. No sé si es el presupuesto de algún ministerio o de alguna CC AA o de que. Pero lo que sé, es que esta fiesta se la hemos pagado, tú y yo



Juan: El SR. Rodríguez no sabe que antes de decretar una detención hay una investigación previa o en curso, que además viene de Suiza???, El Juez no tiene por qué explicar públicamente ninguna decisión, sobre todo si está bajo secreto de sumario. Y lo de suspensión de militancia ya huele a Expulsión directamente, y si es inocente se le readmite si quiere. Ya está bien de tanto mangante



INOCENCIO: ¿Alguien se cree a estas alturas q un juez imputa a 51 personas y detiene a 39 sin fundamento hoy en España?



MANUEL: También entonces tendría que da una explicación el Juez de Gurtel, del caso Urdangarin, el de los ERES, el de los CURSOS, el de BARCENAS?



FRANCISCO: ¿sabe cuántos años tardan millones españoles, trabajando de sol a sol en ganar 75.000 euros??? Es un insulto para la gente decente el discurso de que sólo ha sido esa cantidad



SONIA: le recuerdo que por mucho menos de lo que según él se han llevado alguno de estos señores, le ha quitado el piso a muchas personas, por mucho menos de eso tienen jubilados sin recursos que pagar sus medicamentos y hay institutos públicos que no tiene ese presupuesto en muchos años…y un largo etcétera



CARLOS: Si fuera por M.A. Rodríguez la cosa seguiría igual y Podemos sacando 250 escaños en las próximas elecciones.



PASIÓN DE CATALANES



JAVIER: Al hilo de la monserga del REFERENDUM catalán, a mí me gustaría que se convocase una consulta (esta sí con carácter vinculante), para ver si los españoles queremos continuar con la estructura actual del Estado, con 17 chiringuitos que no son más que un nido de corrupción y despilfarro. Sospecho cual sería el resultado. ¿Has visto Carlos algún país que tenga 17 banderas?. Esto es un desbarajuste.