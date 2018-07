De pitidos y partidos

Juan: Los pitidos son el síntoma no la enfermedad. Sí estoy de acuerdo con Arcadi en q la democracia no afronta sus problemas, no los pitidos sino las causas q los originan

Angel Luis: Suspender el partido es una opcion. La otra: que al año siguiente, los equipos esos queden fuera de la competición de la Copa del Rey.

Jose ramón: Habría que legislar como en nuestro país vecino: si en los prolegómenos de un partido, se producen pitos y silbidos generalizados cuando suena La Marsellesa, simplemente se suspende el partido (el árbitro es quien tiene la potestad) y el partido no tiene ganador. En este caso, se quedaría sin campeón la edición que corresponda y se acabó la historia.

Luis: Se me ocurren dos soluciones sencillas para evitar la pitada al himno en la Copa del Rey:

1. Celebrarla en Canarias, donde hemos demostrado ser capaces de silenciar a los maleducados que intentaron boicotear el himno en la final de la Copa del Rey de baloncesto. Los aplausos del publico canario silenciaron loa pitos de la afición catalana.

2. Celebrar la final a puerta cerrada, y hacer uso de la autoridad en pro de evitar la vergüenza que como español voy a sentir si pitan el himno.

Luis: soy un aficionado del Athletic de Bilbao, no soy un forofo al uso pero me cae bien este equipo por tener a todos sus jugadores, mal que les pese a muchos, españoles, desde luego y como bien dices no son todos los que silban al himno, al igual que los del Barsa, pero es imprescindible que este tipo de actuaciones se corten de raiz, al igual que están ahora intentando cortar, de raiz, a todos los radicales.



Xavier: hay socios y afición del Barça y el Athletic educados y tal, ¿y qué hacen? Callar y al final tan a gusto con los silbidos, con la utilización política de sus clubes… ¿o a caso dejan de permitir que les cubran las pancartas gigantes o dejan de levantar su cartulina para formar un mosaico con lemas políticos?



Antonio: Sí, soy valenciano y por añadidura socio y accionista del Valencia y no me gustaría que esta banda de cafres vuelvan a utilizar nuestra casa para insultar a España, al Rey, al Himno y a la Bandera Española ante la posibilidad de que le final se juegue en Mestalla.

Martín: Con la misma intensidad, al menos, con la que se reclaman medidas para acabar con los cánticos infamantes en los campos de futbol, creo que se debería reclamar respeto para el Himno Nacional.

Debate Andalucía:



Mira que ideológicamente puedo ser más simpatizante a PP pero el candidato sinceramente lo mismo puede estar presentándose a unas elecciones como de Monaguillo en una Iglesia… es una fiesta total la gracia que tiene..



AGUIRRE:



ANA: El propuesta de la Sra. Aguirre de volver a cambiar el ayuntamiento es una estupidez. Se perderá la inversión hecha para instalarlo allí e incurrirá en nuevos gastos. Todo ello con nuestros impuestos y llevándolo de nuevo a una z<ona alejada del centro y mal comunicada. Todo solo para satisfacer su animadversión al Sr. Gallardón.

GLORIA: ¿Es Esperanza Aguirre una política del pasado? ¿Es del pasado anunciar que va a bajar los impuestos? ¿Es del pasado anunciar que va a practicar la austeridad y no va a ocupar el Palacios de Cibeles y volverá a la Casa de la Villa? ¿Es del pasado el empuje, la determinación y el entusiasmo en la labor que emprende?

TANIA SÁNCHEZ



Fernando: Recuerdan a Tania la semana pasada, afirmando que NO , NO NO se iría a podemos ?? Pues SI SI SI , ya está en podemos. Hay que ver lo rápido que se pilla a un mentiroso............antes que a un cojo. Y ahora que le pongan las imágenes a Tania diciendo que no a ver que dice ahora ? pues otra mentira que va a decir si miente más que habla.



Elecciones y pactos



Dice un oyente que los que realmente van a hacerle daño al PP sera VOX !



Braulio: El exito de ciudadanos está en la corrupción. Todavía están limpios mientras que los dos monologuistas pp y pschoe están hasta arriba



Sobre ciudadanos: Lourdes: Ya quisieran las nuevas generaciones del PP tener gente como la de ciudadanos. Y si Albert Ribera se fue de allí seguramente sería por eso precisamente, por lo que allí hay.



Para Miguel Angel de Cristóbal: a la atencion de miguel angel rodriguez: que ciudadanos no tiene mensaje? que si rascas no hay nada? estas frases demuestran el dicho "no hay mas ciego que el que no quiere ver". en cuanto a que es una escision del pp....digamos que bueno, si alguien lo cree asi,.... como votante joven que soy de ciudadanos, yo en el mensaje de albert rivera solo veo sensatez y firmeza.....lo mismito que en los partidos tradicionales...

PREGUNTA PARA ARCADI DE JORGE: Cree el Sr. Espada que la catástrofe en los grandes partidos es el síntoma definitivo de la decadencia del bipartidismo ante el deseo de regeneración y el nerviosismo en PP y PSOE por su desubicación ante los votantes?