¿Reformamos la Constitución?

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN



CARLOS: Lo de la España federal es como lo de la Dieta Mediterránea, suena bien pero nadie sabe exactamente en qué consiste.

MARTIN: Para mí es un error DECIR QUE LA Constitución tiene una validez de facto de 30 años. ¿Por qué no 20 años de vigencia? ¿Por qué no cambiarla cada legislatura? ¿Acaso somos incapaces el pueblo español de poner por escrito lo que somos desde hace siglos?

CARLOS: Si la estrategia de Sánchez se basa en ganar a Podemos a base de ocurrencias, van dados. Y otra cosa: La necesidad de no gastar más de lo que se ingresa, no es, o no debiera cumplirse porque lo diga Europa o Merkel es o debiera ser un imperativo por sentido común. Por muy elevadísimos que sean tus propósitos al final entras en una espiral en la que te devoran los intereses, que tienes que pagar porque si no no te dejan dinero para atender ese fantástico estado del bienestar (que al final no Sé quien pretende que pague). Por cierto, los elevados ideales no son exclusividad del socialismo/progresismo. Y a base únicamente de ideales (sin un proyecto sólido de cómo conseguirlos) sólo llegas al desastre.

DANIEL: Siguiendo la idea de Pedro. Sánchez. Yo garantizare mi estado de bienestar familiar priorizando mis gastos, y si puedo pagaré mis impuestos como IBI, circulación, y demás. No?

DE PODEMOS: GLORIA: Se dice mucho que lo bueno de Podemos es que no tiene pasado y eso le hace aparecer como un partido limpio. No tiene pasado como partido, pero sí lo tienen sus dirigentes y, sobre todo, tienen presente, que es lo que importa. Lo que estamos conociendo de algunos de sus dirigentes nos confirman que son piezas más de la “casta” que ellos tanto desprecian.

SOBRE LA CO-CAPITALIDAD:

SALVADOR: Pienso que es buena la descentralización, entendiendo como tal la dispersión de administraciones, y no el policentrismo que es lo que hay hoy en día, lo cual genera duplicidad de servicios. Con ello se repartiría el poder de manera justa, se generaría riqueza en los lugares donde hay administración, se reconoce a regiones históricas, se evita la corrupción estacionaria y los círculos de poder.

Jose: En serio, solo una condición ¡Que pongan en la Plaza de San Jaime una BANDERA ESPAÑOLA como la de la Plaza del Descubrimiento de Madrid.! En su mismo plan: ¡Que Barcelona se llame TAMBIÉN Madrid!

JOSEFINA: Se está hablando desde ayer del tema de la deuda y de si revisa la Constitución para poder endeudarse más...Y me he acordado de unas declaraciones de Pablo Iglesias sobre la deuda diciendo que "él no iba a pagar los gin tónics que se habían tomado otros, que él solo pagaría los cafés que se tomara". Esa afirmación es para salir corriendo directamente de este país si este "señor" alguna vez consigue mandar!!! Pero también hay que decirle a él y a sus seguidores, que si a Rajoy o a cualquier presidente que entre después, le permiten hacer eso... ni sube el IVA, ni los IMPUESTOS ni hace RECORTES!!! Así cualquiera!!! Manda narices con el SALVADOR!!!

MAS



Miguel angel: Por favor , le podría preguntar a algún político , para cuando las ayudas o incentivos a las empresas para contratar mayores de 45 años



PREGUNTA ECONÓMICA

Martina: ¿Por qué nos quejamos de la competencia fiscal en Europa cuando en España no se paga lo mismo por irpf en todas las autonomías?

MAS

JOSE LUIS: ¿Podrían dedicar tiempo en su programa para explicar la última amenaza de desahucios en la Comunidad de Madrid, relacionados con viviendas de protección oficial de la administración?. Le agradeceré defienda al los afectados por esta injusticia

MAS:

JAVIER: Mañana se debate en el Congreso bajarle la edad de jubilación a los Policias Locales, por su trabajo de “gran peligrosidad”según UP y D. Hay millones de trabajadores en este Pais que se levantan cada día para asistir a su trabajo y TRABAJAR, camioneros, camareros, autónomos, dependientes/as, sanitarios, etc etc etc, que se merecen mucho más que se les rebaje, se nos rebaje, la edad de jubilación, y además siendo trabajo público es decir pagado con los impuestos de los que tenemos que seguir trabajando. ME PARECE INAUDITO, La policía local sigue buscando privilegios, será POLITICAMENTE CORRECTO pero es un disparate.

IMPAGOS EN ANDALUCÍA

Hoy hay una manifestación contra la Junta de Andalucía, por el impago de las cuotas a colegios y guarderías concertados. En algunos de ellos es más de un año el que llevan sin pagar nada, soportando los colegios todo el coste, sin ingresos. La Junta, se está pensando si pagan un mes, calificando de histéricos a los directores de los colegios cuando protestan por esta situación. ¡¡¡Un mes, cuando la deben todo un año!!! ¿Alguien se hará eco de este despropósito? ¿Eso es lo que Susana Díaz propone cuando se llena la boca de decir que aquí lo prioritario es la sanidad y la educación? Otro día hablamos de la deuda a las farmacias.