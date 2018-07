Fin del sueño

Pasión de catalanes



XAVIER: Se habla mucho de la responsabilidad de Artur Mas y CiU al generar un proceso de delirio, frustración, derroche e ilegalidad con el asunto de la “consulta”, pero no menor es la de Oriol Junqueras incapaz de analizar fríamente del callejón sin salida en que Artur Mas y los suyos metían a Cataluña.



Francisco: Ahora los catalanes deben pensar en lo que les viene en las próximas elecciones, ¿Qué ocurriría si el siguiente es el señor Oriol y declara unilateralmente el futuro de los catalanes?



JUAN: Creo que me estoy perdiendo algo, porque si hubiera elecciones en Cataluña y ganara ERC, no podría proclamar la independencia, porque si lo hace desde el gobierno, tendría que haber jurado previamente la Constitución, y si no la juran no podría ocupar el gobierno de Cataluña... total: chorrada butifarrada.



MARIANO: no entiendo por qué Mas ha llevado a la ciudadanía a la desilusión al no hacer la consulta. Será a PARTE de la ciudadanía, porque estoy convencido que la gran mayoría ayer respiró tranquila cuando se dio por finalizada la tontería de la consulta.



IGNACION: esto es una batalla independentista ganada, un paso más. Y que nadie se olvide que el nacionalismo vasco está en las matas, esperando a su incremento en Navarra, pero vendrán. Esto es fruto de 40 años de acuerdos con el PP y Psoe consiguiendo con las competencias modificar una generación. Yo soy navarro y español y hay hijos de extremeños que me critican. Y lo han conseguido, ahora es imparable.



SOBRE LEGIONELA



Carlos: por fin un medio de comunicación parece que se “atreve” a hablar de la legionella en el Vallés. Es vergonzoso la cobertura informativa, con su consiguiente lapidación a los teóricos responsables del gobierno, sobre el contagio de la enfermera con el virus del ébola, y los nulos comentarios sobre el brote de legionella en Cataluña, con más de 10 muertos hasta ahora.

SOBRE LAS TARJETAS OPACAS:



Juan Manuel: me pregunto yo con qué autoridad moral puede esta gente pueden luego cobrarnos comisiones por hacer una transferencia o cosas por el estilo



Jose Antonio: No sería bueno hacer una porra en la que se pusiera en juego la posibilidad de que ninguno, uno o diez de estos sinvergüenzas entren, de verdad, en la cárcel?.



LAS PROTESTAS EN HONG KONG



JESUS: La decisión del Gobierno chino de bloquear las redes sociales para frenar la movilización de los jóvenes universitarios en Hong Kong no deja de ser una metáfora de la pretensión de un poder totalitario en contra de la marcha de la historia. Esto nos hace ver que con demasiada frecuencia se olvida que China sigue siendo un país en el que el ejercicio de las libertades y de los derechos civiles es una quimera. Una realidad oculta por la presencia cada vez más significativa de los intereses económicos de esta nación en Occidente; una realidad que no convence a los universitarios que en las calles y en las plazas de la antigua colonia británica, reivindican el sufragio universal y la libre participación de candidatos para el gobierno de la actual región administrativa china.