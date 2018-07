Cataluña hasta en la sopa

9-N



DOLORS: Aunque lo quieran vender como un éxito, yo estoy feliz porque fueron a votar dos millones de catalanes sobre las 6.300.000 convocadas, según cálculos de Societat civil Catalana. Es decir, fueron minoría. Y en un intento de aumentar la participación, podían votar los inmigrantes que llevan tres años viviendo en Catalunya y los menores de 16 años, pero NO los catalanes residentes en el resto de España. Es eso lo que llaman democracia los independentistas ?



Félix: te escribo desde Barcelona. Estos dirigentes divergentes que tenemos en Cataluña no quieren ver lo evidente.Si ha votado un tercio de la población con posibilidad de voto, digo yo que hay dos tercios que aceptan el mandato del constitucional. No hay más ciego que el que no quiere ver.



PILAR: se dice muy poco, que la mayoría de los del “NO”, no hemos ido a votar, si hubiese un referéndum legal, ya veríamos, pues yo con estos datos de ayer veo claramente que ganaría el no.



XAVIER desde Barcelona: Pues yo ayer, por supuesto que no fui a votar, y me pase el día pasando de la rabia a la indignación, y de la risa floja a la carcajada. Irregularidades y violaciones de las leyes, podría especificarles por decenas, pero muchas de ellas de ellas ya son públicas. Cataluña a día de hoy, y desde hace tiempo, está en manos de trileros, y el Gobierno español lo permite y financia todo.



José desde Valencia: oímos todos los dias a Mariano Rajoy decir, que se deben respetar las Leyes y que el Gobierno está para velar por los derechos de todos los ciudadanos. También estoy de acuerdo con esto, pero le quiero recordar que las Leyes ademas de cumplirse, se deben aplicar a quien no las cumple, que es exactamente lo que está harto de hacer el señor Mas. Primero con el estatuto y ahora con la feria esta que ha montado. No se pueden incumplir sentencias del Tribunal Constitucional y quedar en la impunidad.



Esther: Yo me siento humillada, pisoteada, abandonada por el gobierno. Siento que la ley no se cumple y el gobierno no hace nada.



Otro: Yo lo siento por Artur Mas, pero si a Pedro Pacheco le han caído cinco años por enchufar a dos amigos en el Ayuntamiento malversando, ¿cuántos le deberían caer a Artur Mas por gastar millones de dinero público en un acto ilegal y por tomar por el pito del sereno al Tribunal Constitucional?



MARTIN: El Sr- Mas, además de incumplir la ley, posiblemente, demostró que carece de visión política.



Si se hubiese celebrado un referendum legal, en toda España, con garantías; hoy, independientemente del resultado general, podría afirmar que algo más de un millón de españoles residentes en Cataluña quieren independizarse.

Quizá con ese argumento consiguiera negociar.

Tal como ha quedado su acción, no tiene más repercusión que cualquier manifestación, pero a mayor coste económico.



Por otro lado, lo que llaman "derecho a decidir", que no es si no el derecho de autodeterminación encubierto, ¿dónde tiene su límite? ¿en Cataluña? ¿en la provincia? ¿en las veguerías?



De NEGOCIACIONES habla LUIS: si se negocia con Cataluña nuevas condiciones económicas, se negociara también con Madrid, es sabido que las balanzas fiscales son claramente negativas para Madrid, tendremos que hacer una votación de independencia para que nos traten igual que a Cataluña o a las demás Comunidades?



PARA EMILIO: Lo que hay que hacer es dejar de hablar de este fraude ilusionista y hablar alto y claro de lo que han robado, el 3% etc y que la justicia los meta entre rejas de una vez. Gracias a este circo, están logrando quitar de la portada lo verdaderamente importante, que es el caso Pujol y convergencia. No sean copartícipes.



Antonio: Sinceramente pienso que Cataluña no tiene encaje en España, hay un sentir y una conciencia a favor de la independencia muy fuerte y bastante arraigada, tenemos que aceptarlo y dar la opción de que halla un Referéndum legal modificando la Constitución.



Inma: Sinceramente, no creo que la mejor manera de analizar lo que ocurrió ayer en Cataluña sea despreciar a los más de dos millones de personas que acudieron a las urnas, a pesar de saber que no tenía validez ninguna y de tener que esperar larguísimas colas y perder prácticamente todo el día.



TARJETAS OPACAS Y VIAJES



SEGUNDO: Habría que profundizar en las similitudes que existen, DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL, entre las tarjetas de crédito opacas de Caja Madrid-BANKIA y el último escándalo de los billetes de avión para congresistas y senadores a cargo de presupuestos públicos...

Si tales cargos elegidos no tienen obligación de reportar a nadie para que se hacen tales viajes, ¿no estamos ante una remuneración en especie?... Y si es así... ¿No tendría obligación el Congreso y el Senado de informar lo gastado en tales viajes a Hacienda por cada uno? y ¿los congresistas y senadores recogerlo en sus declaraciones de la renta?