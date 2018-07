Cataluña, otra vez

UNIÓN EUROPEA

ANTONIO: He pasado el fin de semana pegado al televisor viendo la Ryder Cup y hay que envidiar el profundo sentido patriótico del pueblo americano. Disfruté con la remontada de Europa y me sentí como todos los que lo vimos, ciudadano de la gran Nación Europea. Para Europa es el único acontecimiento seguido por cientos de millones de espectadores, en el que se manifiesta una cierta unidad de Nación y por cierto en esta ocasión liderada por la “pobre” España. Fue espectacular ver a españoles, italianos, alemanes, ingleses, belgas, todos con sus banderas y también con la de Europa disfrutando de un triunfo común. Los políticos y banqueros de Europa deberían manifestar la misma unidad de acción que los jugadores de golf.

CATALUÑA

MIGUEL: Nadie se da cuenta de que Mas en realidad no pretendía meterse en un berenjenal independentista, sino simplemente presionar al gobierno para conseguir un buen pacto fiscal? Lo que Convergencia i Unió quería era que la gente saliese a la calle en la Diada por el tema del reparto fiscal, pero esta convocatoria fue aprovechada por los radicales independentistas para darle la vuelta, y.... La gente se apunta a un bombardeo.

JUAN: Si el Sr. Mas quiere hacer una consulta, referéndum o cualquier otra cosa y puestos a saltarse la ley de todas formas y tantas p… tiene ¿Por qué no tiene lo que hay que tener y hace la consulta antes de las elecciones? No hace falta tanto misterio, de esta forma sabría con seguridad con que cuenta….lo que pasa es que no le gustaría la respuesta y tendría que dejar de hacer chantaje al resto de España.

ALMUDENA: Soy catalana de nacimiento ya que mi padre trabajaba en una empresa nacional de tantas como han levantado esa autonomía, soy andaluza de adopción y de corazón y antetodo soy española y con tantas peculiaridades no entiendo esta obsesión que tienen para dividir nuestra maravillosa España. Que imagen estamos dando a Europa y que garantía le ofrecemos en estos momentos para que no den esos apoyos tan necesitados. Soy funcionaria de la Sanidad y creia que eramos la "peste" del momento pero parece ser que nos han adelantado, ahora es la banca y mas vale que empiecen a dar resultados por que la antipatía va enaumento, saludos de una fosfonauta.

OTRO OYENTE: Cataluña amenaza con la independencia, necesita el rescate económico y sin embargo el gobierno la premia en los presupuestos con una reducción de sólo el 11%. Y la travesia mediterránea a toda máquina, para que las mercancias de España a Francia tengan que pasar necesariamente por un tercer país. Sin embargo, Aragón, que tradicionalmente se ha ajustado el cinturón, que sólo tiene un modesto canal autonómico de TV y desde hace sólo 6 años, que no precisa rescate, que se le incumple sistemáticamente su sistema de financiación estatutario, se lleva como regalo una reducción del 30%.

CRÍTICA A NUESTROS POLÍTICOS

CARLOS: Si los municipios de la costa, en lugar de gastarse el dinero en conciertos veraniegos, polideportivos y empresas publicas para amigos, se lo hubiesen gastado en encauzar rios y sistemas de alarma, se habrian evitado las muertes. Pero claro, para ello, los votantes hemos tambien de pensar en lo realmente importante. Mientras el pueblo no madure no sera posible ni generar los politicos con la integridad e inteligencia necesaria. Por eso Madrid antepone los Juegos Olimpicos a pagar sus siete mil millo.es de deuda y por eso el "sensato" Rajoy ha hecho ministro a Gallardon, el insensato que causo la deuda y por eso la "sensata" Botella continua la linea de Gallardon.

ANTONIO: No estamos de acuerdo que los de siempre pagemos el pato...Si que estamos de acuerdo que tenemos que levantar el pais, Quiten gastos , del estado inutiles , fuera subvenciones a sindicatos , partidos politicos, menos coches oficiales, directores ,subdirectores ayudantes de directores, ect ect, por que un diputado para un dia de dieta en Madrid cobra mas , que una viuda al MES, Fuera pagas alos politicos que no esten en activo, y los que estan en activo, que se bajen su salario en un 50 %, que aun asi cobran el doble que cualquier ciudadano, SOBRAN POLITICOS Y CHUPOPTEROS------

ECONOMÍA SUMERGIDA

MAITE: ¿sabes lo que te dicen en la seguridad social si vas a denunciar a empresas que no están dadas de alta y por lo tanto no contribuyen?, pues te dicen que tienes que presentarles pruebas para demostrarlo. Somos todos unos hipócritas todos conocemos casos de gente que se encuentra en situación de economía sumergida, sobre todo extranjeros, que además de no contribuir en nada, se benefician de todos los servicios sociales, y cuando necesitas los servicios de alguno de ellos, lo primero que te dicen es que no quieren que les contrates.

PROTESTAS EN EL CONGRESO

Donde si estuve es en el congreso el primer dia de las agresiones. Por delante de mi pasaron 50 fascistas de izquierda que la liaron como siempre. la policia debio de detenerlos antes de llegar a las vallas, pues se les ve la pinta a kilometros.Me indigna mas que cierta prensa muy servil del estado criminalize al resto ,es inmoral. Por cierto, ¿para cuando va a obligar algun gobierno a poner la bandera española en los ayuntamientos vascos y catalanes? ¿ Hablamos de cumplir la ley ?Estos si que son antisistema. !que cobardia politica!