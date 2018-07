A vueltas con "el desafío"

Dos cosas de la intervención del Sr. Garrigues que espero que hayan escuchado ciertos políticos:



1,. los nacionalismos nunca se acaban (en España tenemos la prueba con vascos y catalanes)



2.- nuestro sistema político ya es federal



CATALUÑA



DAVID: Os comento que lo que tenemos que aguantar los no independentistas que vivimos en Cataluña ya pasa de castaño a oscuro. El otro día al rellenar por internet la inscripción para poder participar en la próxima cursa de la Mercé(28/9), tuve que poner: edad, sexo....etc, mi sorpresa fue al tener que poner nacionalidad decía: catalán o español. Eso en la página web del Ayuntamiento de Barcelona. Podéis entrar y mirarlo.



BENITO: A Mas sólo le importa el control de la Justicia. Ni sanidad ni Cataluña ni porras



MARIA: es cierto que Mas no está con lo que realmente preocupa a los ciudadanos de Cataluña, que no es otra que la crisis económica, pero, en el resto de España ocurre lo mismo, no se está haciendo nada para salir del hoyo. ¿Por qué no se habla de las últimas expectativas económicas donde se avistan negros nubarrones y se desmiente la recuperación? Esto es lo que nos interesa a todos señores...



Jordi: A pesar que estoy de acuerdo en el análisis que hacen en su tertulia sobre el proceso soberanista en Cataluña. Creo que la cronología que hacen de este hecho no se ajusta a la realidad, según mi parecer y por experiencia vital, no comienza con las promesas de Zapatero, ni con el interminable segundo estatut y mucho menos con la salida del armario independentista de CDC, la impresión que tengo es que desde el resto de España han empezado a tener conciencia real desde el tema de la consulta, pero la realidad es que en los últimos 20 años progresivamente y con la complicidad a cambio de votos en el congreso de los diferentes partidos en el gobierno, han ido cediendo competencias claves a unos nacionalistas, que si tenían una hoja de ruta clara. La dejación de funciones por parte del estado en Cataluña ha hecho que nuestros derechos como ciudadanos españoles sean menores que a los del resto del país, y la doctrina establecida por el poder catalán esta dando sus resultados en una amplia capa social, por lo que ahora hacer marcha atrás va a ser como mínimo muy complicado.



MANU: ¿qué ocurriría con el referéndum catalán, si estuviera gobernando "ZP"? ¿Aceptaría todo lo que viniese del parlamento de Cataluña? Aunque me es indiferente lo que quieran hacer los catalanes, mucho me temo que con Psoe, Cataluña seria independiente.



MARIANO: no nos hagamos ilusiones, antes se romperá la baraja, que en este país se pongan de acuerdo para jugar la partida. En este bendito país jamás pasara lo que ha ocurrido en Inglaterra, que los políticos de todos los bandos se pongan a remar en la misma dirección para beneficio único del país, sin calcular el redito electoral.



FEDERALISMO



PEDRO: El PSOE quiere imponer en España el modelo federal que rige su partido. Lo que podemos esperar del federalismo socialista ya lo estamos viendo con la diferente actituda del PSOE y del Partido Socialista de Cataluña: el caos.



POSIBLE NOMBRAMIENTO DE GALA LEÓN AL FRENTE DEL EQUIPO DAVIS



Luis: es increíble que a estas alturas todavía valoremos más el sexo de las personas que su valía, efectivamente el comentario de Toni Nadal rezuma machismo por todos los lados, tal vez se le debería recordar que el entrenador de la selección femenina de baloncesto es un hombre, que el entrenador de la selección femenina de futbol es un hombre, que el entrenador de la selección femenina de waterpolo es un hombre......etc, etc, tienen ellos problemas en los vestuarios, repito toda la discusión en torno a la designación de una mujer como capitán de la Copa Davis rezuma machismo por todos los lados.