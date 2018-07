Adioses y buenos deseos

ANTONIO: Es obligado un correo electrógeno con objeto de hacer explícita nuestra voz, la de los oyentes que nunca llegamos a llamar a tu programa pero que sí que hemos estado al otro lado horas, días, años... muchos años...Yo ahora gasto cuarenta y cuatro años y he alcanzado la madurez escuchando tu programa. Otros muchos se han acercado a la vejez, otros habrán abandonado la pubertad... en fin, muchas horas de muchos españoles que hemos transitado por esos quince años con tu programa. Habéis repartido mucha compañía. Ahora, como dices, decide y decide bien. Mientras tanto, nos dejas en buenas manos. Alsina lo hará bien. (Y Lucas también)



Fernando: Que fecha mas importante en tu vida....Hoy deseo que te fumes un puro, que lo enciendas con la llama de tantos Fósforos, que lo disfrutes , por que te lo mereces y por que hoy es tu cumpleaños.....15 años, desde que tu Virgen de la Candelaria, se posará sobre tu hombro, para darle un corte de mangas a la muerte. Hoy no nos dejas.....solo es un hasta luego. Felicidades, por todo y por hacernos mas feliz



Mariano: Joder Herrera, cuanto siento que te marches, lo mismo me pasó cuando dejo la radio Luis del Olmo, gracias por las mañanas que nos has entretenido, mucha suerte donde marches y saludos y no te olvides de la "Rebequita", GRACIAS CAMPEON.



Almudena: ¿Cómo nos vamos a levantar a partir de ahora los que habitualmente lo hacemos contigo? Hoy es un día triste y raro para mí. El lunes y todos los días que vengan después te echaré mucho de menos.

Te deseo lo mejor del mundo y que vuelvas cuanto antes.



ANGELES: No me lo puedo creer, cómo me haces ésto? He sido capaz de levantarme días nefastos gracias a ti. Que hago yo ahora? SUERTE y nos escucharemos por ahí



Juan: Gracias eres un tío Grande



Patricia: Muchísimas gracias por todos estos años. Te deseo toda la suerte del mundo!!! Dios quiera que pueda volver a decir "un día más",



Heriberto: Gracias carlos por estos años de buenas mañanas que nos has hecho disfrutar , me dedico al transporte, y estos últimos has sido mi compañía en la cabina y por Dios que mañanas hemos pasado, esa sensibilidad para tratar que temas, he sido padre hace poco de una niña y esa felicitación que le hiciste a tu niña ole y ole. Los motivos son tuyos y nadie les tiene que entender solo espero que vuelvas a acompañarnos pronto en la cabina. Mis mejores deseos



Eduardo: Nos dejas huérfanos Desde Valladolid nos hemos sentido queridos. Haz una conexión diaria desde USA como la otra vez que estuviste allí. Podrías llamarla "Halcón a la calle"

Ana María: Las mañanas y por ende los días y mi vida ya no serán iguales. No te has ido y ya te echo de menos. Muchas por todo lo que nos ha dado. Que te vaya bonito.

Andrés: Mucha suerte en su nueva etapa... Ahora ya no tendré a quien me acompañe en los biberones de mis hijos entre las 6-8h de la mañana!! O en mis madrugones, o cuando me desvelo... Espero que pronto vuelva a levantar a España con su buen rollo, rigor, profesionalidad y respeto desde algún otro sitio. Sin duda muchos le seguiremos ahí donde vaya!! Gracias por estos años. Los amaneceres han sido menos duros!!

Alberto: Me gustaría expresaros mi gratitud a todos vosotros por todos estos años en los que me habéis acompañado y hecho la vida más fácil. En la oficina, en el coche, en casa y allá donde he podido siempre os he escuchado. Os quiero desear mucha suerte, en especial al líder, a D. Carlos. Sin darte cuenta, o no, creas un vínculo con tus oyentes. Eres grande y te has sabido rodear de un excepcional equipo, lo cual te hace mejor líder. Disfruta con lo que vayas a hacer y si decides volver, allí estaremos porque sin quererlo, o no, somos todos un poco parte de tu programa.



Antonio: Desde Cruz Blanca Vallecas te deseamos lo mejor en tu nueva andadura. Nunca pensé que la despedida de un locutor de radio me iva a emocionar y ponerme los pelos de punta.



Alfredo: Gracias Carlos, no sé si en un futuro nos volveremos a encontrar, yo aquí, callado, riendo, llorando (como ahora) pero espero que si, que nos volvamos a encontrar aunque sea por las calles de Triana y tú me le puedas volver a firmar a mi mujer un autografo en una hoja de reclamación por no haber podido embarcar en un avión (qué casualidad). Es posible que no sepas lo que has influido en la vida de todos nosotros. Yo llevo casado el tiempo que tú con este programa, llevo trabajando en el mismo trabajo el tiempo que tú en Ondacero y desde el primer minuto me has dado envidia por tu forma de encarar la vida. Un abrazo y que el Señor te bendiga y su Santísima Madre te dé le Esperanza y te proteja.



Irene: Ha sido una sorpresa inesperada y muy, muy triste. Has sido mi alegre compañía durante todos estos años, has hecho mis horas en mi depacho mucho más llevaderas, formas parte de mi vida. Se me han saltado las lágrimas al oírte, sólo quiero agradacerte todo lo que has hecho por nosotros y te deseo lo mejor. Eres fundamentalmente una muy buenísima persona.



DULCE: Tengo 50 años y seguidora tuya por ser un profesional excepcional. Quiero darte la enhorabuena por ser tan valiente. Efectivamente, debemos evolucionar a través de los cambios, aunque no sepamos muy bien a donde nos llevan... He comprobado a lo largo de mi vida, que los cambios son siempre para bien y nos ayudan a salir del "lugar de bienestar" donde nos encontramos y que pasado un tiempo, suele ser "bastante incómodo". Enhorabuena!