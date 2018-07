El PSOE "firma" por otros 4 años

CHEMA: Dos conclusiones: La corrupción no pasa factura y Almería no es tierra andaluza, por supuesto, política y económicamente hablando.

ISMAEL: hablando claro y pronto: es imposible quitar el voto rural al PSOE, porque la simple amenaza de quitar el PER es un lastre para todo aquel partido que lo intente. En los pueblos de Andalucía, se vive muy bien. De hecho, miren a ver quién gobierna en las capitales de provincia y grandes ciudades de esta comunidad.



CRISTÓBAL: ¿cómo vas a dejar de votar a quien te llena el buche?? el otro día dijo Susana Díaz que cosas como el PER han dado dignidad al jornalero andaluz. Fíjate que yo pienso que ha sido justo lo contrario... por último, de verás espero que c's no haga un pacto de gobierno, eso los convertiría automáticamente en cómplices.

José Luis: El viejo régimen parasitario de Andalucía se concede una prórroga de cuatro años. Con el enraizado "colócame" clientelar felipista, el PER limosnero y tramposo de toda la vida, la corrupción multimillonaria, el nepotismo y la subvención de la España y la Europa que pagan religiosamente, van tirando y con la crisis, es mejor estar a resguardo. ¿Es esto lo que quieren los andaluces para sus hijos? ¿Ni el paro del 35%, ni la subvención masiva, ni la limosna secular les afecta? ¿Qué es lo que les conmueve entonces?

FERNANDO: las elecciones andaluzas han puesto de manifiesto el analfabetismo político de buena parte de los andaluces: tanto si se mira al gobierno central como al regional lo lógico hubiera sido escarmentar tanto al PP como al PSOE por los casos de corrupción.

VLADIMIRO: La diferencia entre la corrupción en Andalucia y en otras regiones, es que en otras regiones el dinero se lo llevaban entre un máximo de diez personas, pero allí se reparte entre muchos pueblos y dirigentes del PSOE, que a su vez tienen el control de los pueblos pequeños de todas las provincias de la Región, que es donde el PSOE tiene su caladero fiel de votos.

Gloria: No creo que Susana Díaz pudiera ganar unas elecciones Generales porque su discurso populista y nacionalista no calaría en el resto de España. Andalucía es diferente y ahí sí ha tenido éxito ese discurso, aunque limitado, porque el resultado obtenido por Susana Díaz es el peor de la historia , exceptuado el de 1994.



ANA: Estoy totalmente de acuerdo con Chencho Arias, los andaluces son particulares, están en la miseria más grande y corrupción de las autonomías españolas, pero dirán eso de: “más vale lo malo conocido que...”



LUIS: creo que a la hora de valorar los resultados de PODEMOS en esta elecciones andaluzas se tiene que tener en cuenta los jovenes votantes que se han incorporado a dichas elecciones que, estoy seguro, mayoritariamente votaron a esta formación politica, por lo que los resultados de la misma teniendo en cuenta que han tenido 589 mil votos, no es para preocuparse, aunque sÍ para tenerlos en consideración.



FRANCISCO: ¿Qué ha sucedido en estas elecciones con VOX?. Sé que no ha obtenido representación en el Parlamento andaluz, pero lo que me interesaría saber es ¿cuál será el futuro de este partido?, ¿qué tienen que decir sus responsables sobre los resultados que VOX ha obtenido en estas elecciones y cuál será el camino que va a tomar a partir de ahora tanto en Andalucía como en el resto de España? Si pudiera informar sobre este partido, sobre las declaraciones de sus responsables, sobre qué sucederá con este en el futuro, le quedaría muy agradecido.

Javier: Andalucía no es diferente, en Andalucía gana el PSOE, en Valencía el PP

en Cataluña CIU y en Guipuzcoa BILDU, es la realidad, dicen que el pueblo es inteligente y vota libremente, ahí están los resultados.



Otro: La bajada de apoyo al PP en Andalucía se debe a la pérdida de dos tipos de votantes: por un lado los que le votaron en 2012 agarrados a la esperanza de ser el partido que les sacara de la crisis sin subir los impuestos y sin grandes recortes, y por otro, sus partidarios más cercanos a la derecha clásica que consideran al PP un partido débil ideológicamente,

Antonio: ¿Qué resultado se hubiera obtenido en las elecciones andaluzas si Ciudadanos y U.P. y D. hubieran concurrido juntos como querían los primeros? ¿Cómo analizan la no presencia e U.P. y D. en el parlamento andaluz?

YEMEN

Pregunta para CHENCHO: Sobre la situación en el país y tras la retirada de los últimos 100 efectivos de las fuerzas especiales de EEUU. Podemos hablar de Guerra civil y un “vía libre” de Al Qaeda allí para preparar nuevos atentados contra Occidente?